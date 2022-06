Ex gay diventa etero e si sposa: il cambiamento “grazie a Cristo”

L'ex gay, di nome Lorenzo, ha dichiarato: "L'omosessualità è un inganno".

Lorenzo è un ragazzo che ha compiuto una transizione: un tempo era omosessuale, ma ora è divenuto etero. Il giorno del suo matrimonio, il giovane ha voluto lanciare un appello sui social a tutti gli “ex gay” che”hanno creduto all’inganno e che ora sono liberi”.

Lorenzo ha dichiarato, tramite un video postato sui social: “Io sono riuscito a cambiare, ne sono la testimonianza e potete farlo anche voi”. Ha poi aggiunto: “C’è un tempo di riscatto che pende sulla vostra vita, Gesù è la soluzione per uscire da questo inganno d’identità. Sì perché quello in cui state vivendo non è nient’altro che un inganno di identità. L’inganno voluto del nemico. Cristo può darvi tutto”.

Ex gay divenuto etero: Lorenzo e Silvana sposi

Lorenzo ha lanciato questo suo appello in un periodo particolare: giugno è infatti il mese dedicato al Gay Pride e all’orgoglio LGBTQ+, un momento di riflessione volto al combattimento di ogni sorta di pregiudizio e discriminazione. Nel video Lorenzo è apparso assieme a sua moglie Silvana, anche lei molto giovane.

Riprese da parte di Nausica della Valle

Come fa notare Open, nel filmato è possibile ascoltare la voce di Nausica Della Valle, che è anche colei che riprende Lorenzo e Silvana.

Della Valle, con un passato da giornalista a Mediaset, ha un profilo Facebook e Youtube in cui sono raccolte testimonianze di ex omosessuali, sia maschi che femmine, i quali avrebbero “vinto sull’inganno”.