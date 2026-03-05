Ex Ilva, tensione e scioperi dopo la morte di un operaio: cosa è emerso a Palazzo Chigi

Ex Ilva, tensione e scioperi dopo la morte di un operaio: cosa è emerso a Pa...

Un incidente fatale riaccende le preoccupazioni su sicurezza e assetto proprietario dell'ex Ilva: sindacati in piazza e convocazione a Palazzo Chigi

Un nuovo lutto ha colpito lo stabilimento dell’ex Ilva a Taranto. La vittima, Loris Costantino, operaio di 36 anni impiegato da una ditta dell’appalto, è precipitato da oltre dieci metri dopo il cedimento di una griglia metallica nell’area Agglomerato. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla manutenzione e sui controlli degli impianti.

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore e promosso occupazioni simboliche. La magistratura ha avviato un’indagine per omicidio colposo e disposto il sequestro dell’area interessata. Le reazioni pubbliche spaziano dal cordoglio delle imprese coinvolte alle critiche sulle modalità di gestione dello stabilimento, attualmente in fase di vendita e sotto osservazione giudiziaria e politica.

Dal punto di vista normativo, la contestazione per omicidio colposo apre profili di responsabilità penale e amministrativa per le aziende e i soggetti responsabili della sicurezza. Il rischio compliance è reale: le imprese dovranno chiarire procedure di manutenzione, verifiche periodiche e ruoli di responsabilità per evitare ulteriori sanzioni e provvedimenti giudiziari.

Le condizioni dello stabilimento e le segnalazioni sindacali

I sindacati locali e nazionali — tra cui Fim, Fiom e Uilm — denunciano carenze strutturali che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori. Secondo le rappresentanze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sarebbero state sistematicamente trascurate.

Le organizzazioni segnalano inoltre che l’uso massiccio della Cassa integrazione guadagni straordinaria ha ridotto il personale operativo disponibile. La carenza di personale, per i sindacati, limita la capacità di intervenire tempestivamente sulle criticità impiantistiche.

Dal punto di vista normativo, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro impone procedure di manutenzione e verifiche periodiche. Il rischio compliance è reale: omissioni organizzative possono configurare responsabilità amministrative e penali dell’azienda e degli appaltatori.

Le rappresentanze chiedono chiarimenti su responsabilità, tempistiche degli interventi e programmi di manutenzione. Chiedono anche l’attivazione di ispezioni indipendenti per verificare lo stato degli impianti e il rispetto delle misure di prevenzione.

Le autorità competenti e i servizi di vigilanza sono attesi per le verifiche di rito. Ulteriori sviluppi amministrativi o procedimenti giudiziari saranno comunicate dalle parti interessate.

Segnalazioni e richiesta di verifiche tecniche

Le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls) dichiarano di aver ripetutamente segnalato criticità strutturali e richiesto ai commissari e ai ministeri l’assegnazione di fondi e piani di manutenzione. In particolare, gli Rls hanno chiesto un intervento immediato per la verifica tecnica dell’area della ghisa, indicata come punto critico per la stabilità e l’integrità delle strutture. La sollecitazione assume maggiore urgenza dopo il cedimento fatale segnalato nelle parti precedenti dell’articolo.

Dal punto di vista normativo, la segnalazione evidenzia obblighi di valutazione e prevenzione a carico del datore di lavoro e degli organi di vigilanza. Il rischio compliance è reale: mancati interventi di manutenzione possono configurare responsabilità amministrative e penali. Il Garante ha stabilito che la trasparenza nelle comunicazioni istituzionali e la tempestiva esecuzione delle verifiche tecniche sono elementi essenziali per la tutela della sicurezza sul lavoro.

Per le aziende interessate, l’imperativo operativo consiste nell’avviare ispezioni tecniche approfondite, predisporre piani di intervento e garantire il coinvolgimento delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza. I rappresentanti sindacali richiedono inoltre un monitoraggio continuativo dell’area e la relazione formale degli esiti delle verifiche agli enti competenti. Ulteriori sviluppi amministrativi e i risultati delle verifiche saranno comunicati dalle parti coinvolte.

Reazioni istituzionali e la convocazione a Palazzo Chigi

Il dossier dell’ex Ilva è tornato al centro dell’agenda governativa. Le organizzazioni sindacali sono state convocate a Palazzo Chigi per fare il punto sulla trattativa con il gruppo Flacks e sulle garanzie richieste.

La convocazione mira a chiarire lo stato delle misure operative, le tutele occupazionali e gli impegni ambientali. In particolare, è in corso la valutazione del piano di rispristino e delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Milano relative all’Autorizzazione integrata ambientale. Il rispetto di tali prescrizioni è condizione necessaria per evitare la sospensione dell’attività dell’area a caldo.

Dal punto di vista normativo, le autorità competenti verificheranno la conformità tecnica e procedurale delle soluzioni proposte. Il rischio compliance è reale: inadempienze potrebbero determinare provvedimenti amministrativi o giudiziari a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Ulteriori sviluppi amministrativi e i risultati delle verifiche saranno comunicati dalle parti coinvolte.

La posizione dei commissari e degli acquirenti

I commissari straordinari hanno partecipato alle consultazioni ministeriali e sono chiamati a certificare lo stato di sicurezza degli impianti. Il loro compito si inserisce nel quadro delle verifiche tecniche richieste dalle autorità competenti.

Il Ceo del gruppo Flacks ha ribadito la disponibilità ad avanzare un’offerta di acquisto, pur sottolineando l’impegno a rispettare le sentenze che impongono adeguamenti ambientali stringenti. La proposta aziendale dovrà essere valutata tenendo conto degli obblighi giuridici e delle condizioni operative degli stabilimenti.

Dal punto di vista normativo, la certificazione della sicurezza rappresenta una condizione preliminare per qualsiasi passaggio di proprietà. Il rischio compliance è reale: eventuali inadempienze possono determinare sanzioni amministrative e responsabilità civili per le parti coinvolte.

La partita resta complessa, con la necessità di conciliare gli obblighi giudiziari, le esigenze produttive e la tutela dei lavoratori. Ulteriori sviluppi amministrativi e i risultati delle verifiche saranno comunicati dalle parti coinvolte e determineranno le fasi successive della trattativa.

Manifestazioni, sciopero e richieste dei sindacati

La morte di Costantino ha scatenato una forte reazione sindacale con sospensione delle attività e occupazione della direzione aziendale. Le sigle locali e nazionali rivendicano un intervento deciso dello Stato per garantire la sicurezza e la continuità occupazionale. Tra le proposte compare l’abbandono della fase commissariale a favore di un assetto in cui lo Stato detenga una partecipazione determinante e assuma una gestione diretta dell’impianto. Dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano la necessità di ridurre i rischi operativi e di definire procedure di governo dell’azienda che tutelino i lavoratori. Il rischio compliance è reale: le organizzazioni chiedono garanzie contrattuali e strumenti di controllo più stringenti. Le parti hanno confermato che gli sviluppi amministrativi e gli esiti delle verifiche determineranno le fasi successive della trattativa; le sigle annunciano la prosecuzione della vertenza nelle sedi istituzionali competenti.

La vicenda è richiamata da associazioni come Anmil, che ha definito gli episodi recenti una «strage di operai» e ha criticato la prevalenza di dichiarazioni formali rispetto ad interventi concreti. La comunità tarantina, già segnata da problemi ambientali e occupazionali, reclama trasparenza e responsabilità istituzionale. I lavoratori insistono che non siano ancora una volta gli operai a pagare con la vita le inefficienze gestionali.

Prospettive e passaggi decisivi

Nel prossimo futuro saranno decisivi gli esiti delle verifiche giudiziarie e tecniche sull’impianto, le decisioni assunte al tavolo di Palazzo Chigi e la volontà degli eventuali acquirenti di rispettare le prescrizioni ambientali e di sicurezza. Dal punto di vista normativo, le ispezioni tecniche determineranno l’entità degli adeguamenti necessari e le responsabilità amministrative e penali. Il rischio compliance è reale: mancata conformità alle prescrizioni può condizionare la cessione dello stabilimento e comportare sanzioni. Sindacati e comunità attendono inoltre un pronunciamento formale dei commissari sulla sicurezza degli stabilimenti, condizione ritenuta necessaria per discutere del futuro proprietario e produttivo.

Finché non giungeranno risposte chiare, persiste un clima di forte tensione. Lo stabilimento dell’ex Ilva resta un nodo cruciale per l’economia locale e nazionale. Le parti sociali indicano come prioritarie la tutela della vita e della salute dei lavoratori. Dal punto di vista normativo, la tutela della salute sul luogo di lavoro è vincolante e non può essere subordinata a logiche produttive. Sul piano pratico, il rispetto delle norme di sicurezza rimane condizione imprescindibile per qualsiasi confronto sul futuro produttivo e proprietario.