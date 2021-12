Expo Dubai, Link Campus University a evento 'The World Within Our Borders'

Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il rettore dell’Università degli studi Link Campus, Carlo Alberto Giusti, ha partecipato ieri a 'The World Within Our Borders', evento organizzato nell’ambito dell’Expo di Dubai per presentare un quadro organico dell’offerta formativa internazionale del sistema universitario italiano.

L’incontro ha visto la presenza della ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e di Ferruccio Resta, presidente della Crui-Conferenza dei rettori delle Università italiane, insieme ai vertici di alcuni atenei italiani e del ministero dell’Università e della ricerca, per promuovere il sistema universitario e le sue eccellenze e mettere in evidenza il ruolo degli atenei nell’accelerazione della crescita economica e sociale.

“Si è trattato di un evento di grande importanza, in particolare per una realtà come la Link Campus, un’Università che ha declinato la propria vision all’internazionalizzazione”, ha sottolineato Giusti, che da poco più di un mese è stato nominato vicepresidente del Crul-Comitato regionale universitario del Lazio.

“Occasioni di questo calibro – ha concluso – non possono che rappresentare un ulteriore incentivo a mettere in comune le nostre eccellenze e a dare vita a una rete sempre più forte tra i migliori atenei a livello mondiale”.