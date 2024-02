F1: al via la tre giorni di test in Bahrain

Sakhir, 21 feb. – (Adnkronos) – E' iniziata questa mattina alle 8 la prima delle tre giornate di test di F1 sul circuito di Sakhir in Bahrain, sede il 3 marzo del primo Gp della stagione. Per la Ferrari è in pista Charles Leclerc, che al pomeriggio sarà sostituito da Carlos Sainz, per la Red Bull il campione del mondo in carica Max Verstappen.