Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé subito dopo il debutto della nuova serie dedicata alla vita di Ilary Blasi, in onda su Netflix. Il paparazzo ha svelato di essere pronto a svelare retroscena intimi sul rapporto tra l’ex letterina e Totti perché secondo lui è giunto il momento di dire la verità in merito a questa relazione.

Fabrizio Corona a “tutto fuoco” su Blasi e Totti

Fabrizio Corona ha deciso di dire tutto quello che sa sulla coppia Blasi-Totti da lui definita “di cafoni romani” dopo ben 25 anni di silenzio. Inoltre il paparazzo è pronto a rivelare dettagli sui tradimenti fatti da entrambi, in particolare sarebbero molti quelli fatti dal “Pupone” quando i due erano ancora sposati.

Insomma, si tratterebbe di novità importanti, in particolare se si tiene conto che il processo di separazione è ancora in atto anche se da tempo le loro strade si sono di fatto divise.

Gli scoop riguarderebbero anche le relazioni che i due avrebbero intrapreso una volta essersi separati, quindi è pronto a “vuotare il sacco” sui nuovi amori che starebbero affrontando.

Cristiano Iovino e la relazione intima con Ilary

A proposito di nuovi amori, quello di Ilary Blasi riguarderebbe Cristiano Iovino, il noto personal trainer ha sempre negato la storia d’amore definendola “una frequentazione intima”.

Rispetto a Totti racconta Iovino – “mi ha fatto capire che il matrimonio era finito avevo capito che erano separati in casa, altrimenti avrei evitato tutto”.

Dopo un anno da queste dichiarazioni di Iovino, riportate al Messaggero, Corona sarebbe pronto, complice l’uscita del suo nuovo libro “La grande menzogna” a rivelare i segreti sulla coppia Blasi –Totti.

Francesco e Ilary potrebbero agire per vie legali, relativamente alle dichiarazioni diffamatorie presenti nel libro. Sarà interessante vedere come reagirà il Re dei paparazzi italiani di fronte a questo nuovo possibile scenario.