Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti ha trovato un nuovo amore in Bastian Muller ma oltre a questo ha anche trovato il tempo di tornare sui libri, infatti grazie all’aiuto dell’amica Federica Sciarelli è riuscita a passare il test d’ingresso alla facoltà di Criminologia all’Istituto di Scienze Forensi di Milano.

Grazie a Federica è tornata allo studio

Le due conduttrici televisive, oltre che essere due professioniste in studio sono grandi amiche, dopo aver convinto Ilary a tornare sui libri, la soubrette romana ha pensato che la conduttrice di “Chi l’ha visto” potesse essere un ottimo aiuto per lo studio delle materie giuridiche.

Così è stato dato che ha affiancato la Blasi nelle fasi di studio per il test d’ingresso alla facoltà. Ilary è stata intervistata da Adnkronos in merito a questo aiuto ricevuto: “Lei è la numero uno – ha ammesso ancora la showgirl – . La seguo sempre, ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei.”

In riferimento alla laurea invece non si è voluta sbilanciare: “«Non so quando avverrà, vediamo passo dopo passo“.

Un inizio soft per questo nuovo percorso che porterà l’ex letterina nuovamente sui banchi per ottenere un riconoscimento importante come la laurea.

E’ rientrata dalle vacanze natalizie con Bastian

La showgirl romana è rientrata in Italia dopo essere andata in vacanza ai Caraibi con il suo nuovo fidanzato, in merito al loro incontro ha svelato alcuni retroscena: “è successo proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno per l’Italia. Chiamalo caso, colpo di fortuna. Bastian mi si è avvicinato, si è presentato e, anziché chiedermi il numero di telefono, mi ha chiesto come mi chiamassi su Instagram per seguirmi”

Da quel momento i due sono stabilmente coppia fissa, lei si gode il momento in attesa dell’uscita, il 9 gennaio, della docuserie “Ilary” su Netflix.