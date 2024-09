La tv italiana negli anni ha regalato momenti di pure trash a causa delle liti avvenute in diretta tra personaggi famosi. Tra le più memorabili si ricorda quella di Fabrizio Corona con Ilary Blasi, ma non solo. Ecco gli altri scontri iconici.

La lite memorabile tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi era arrivata durante la partecipazione dell’ex paparazzo al Grande Fratello Vip nel 2018, condotto proprio da Ilary Blasi. La conduttrice aveva ricordato a Corona di averla ferita molto quando tredici anni prima, a solo un mese dalle loro nozze e incinta del suo primo figlio, aveva alimentato la voce del presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Corona, in quell’occasione, aveva contattato lo staff di Totti proponendo di cedergli l’esclusiva delle foto di Francesco e Flavia e loro accettarono per cercare di proteggere Ilary e la loro immagine pubblica.

“C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita“. Dopo l’evento Ilary è stata intervistata da Il Fatto Quotidiano al quale svelò questo retroscena.