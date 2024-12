Un lieto evento in casa Corona

Il mondo del gossip è in fermento per la nascita di Thiago, il secondo figlio di Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi. La neo mamma, Sara Barbieri, 24 anni, festeggia il suo primo frutto d’amore. La notizia è stata diffusa dallo stesso Corona sui social, dove ha condiviso la gioia per l’arrivo del piccolo. Questo evento segna un nuovo capitolo nella vita di Corona, che ha vissuto alti e bassi nel corso della sua carriera e della sua vita personale.

Il padrino d’eccezione

Un aspetto che ha catturato l’attenzione è la scelta del padrino per Thiago. L’avvocato Ivano Chiesa, legale di lunga data di Corona, è stato scelto per questo importante ruolo. Chiesa ha espresso la sua felicità per l’incarico attraverso un post su Instagram, dove ha condiviso una foto che lo ritrae con il neonato. “Sarò il padrino di questo bambino bellissimo”, ha scritto, ricevendo un caloroso commento da parte di Corona, che ha sottolineato l’importanza di questa scelta. La scelta di Chiesa come padrino è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno elogiato la decisione come una delle migliori possibili.

La carriera di Ivano Chiesa

Ivano Chiesa non è solo un avvocato di successo, ma anche una figura di riferimento nel panorama legale italiano. Nato a Monza, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode all’età di 24 anni. Dopo aver accumulato anni di esperienza in uno studio legale di prestigio, ha aperto il suo studio, specializzandosi in diritto penale. La sua carriera è costellata di casi di grande rilevanza, tra cui quelli legati all’operazione Mani Pulite. Chiesa ha assistito numerosi clienti, tra cui imprenditori e celebrità, guadagnandosi una reputazione di “super avvocato”. La sua presenza nella vita di Corona è stata fondamentale, non solo come legale, ma anche come amico e confidente.