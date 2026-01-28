Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: La Reazione Shock di Mediaset!

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da accuse pesanti e polemiche. Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, ha lanciato una serie di attacchi contro Alfonso Signorini, conduttore di grande successo. La situazione è degenerata al punto che Mediaset, la rete ammiraglia, ha deciso di intervenire pubblicamente.

Il 15 dicembre, Corona ha avviato la sua crociata contro Signorini, portando alla luce presunti illeciti e un sistema corruttivo legato al Grande Fratello.

Questa escalation ha costretto Mediaset a rispondere ufficialmente, nonostante i tentativi iniziali di mantenere un profilo basso.

La reazione di Mediaset

La prima reazione formale di Mediaset è arrivata durante l’edizione serale del TG5, dove Cesara Buonamici ha letto un comunicato stampa. Questo documento ha respinto con fermezza le accuse di Corona, definendole “menzogne e falsità”. Mediaset ha anche annunciato provvedimenti per proteggere i suoi professionisti coinvolti nella vicenda.

Il comunicato ufficiale

Buonamici ha anche riportato le parole di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti, e Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. I due hanno sottolineato che la sentenza del Tribunale Civile di Milano ha confermato che non esiste un diritto di diffamare, nemmeno per gli influencer. Hanno fatto appello al Parlamento per normative più severe contro la diffusione di contenuti dannosi.

“Il diritto di cronaca di cui si avvalgono i giornalisti non è assoluto,” hanno dichiarato, “e non può essere usato come scusa per attività commerciali prive di fondamento informativo.”

Il contrattacco di Fabrizio Corona

In risposta al comunicato di Mediaset, Fabrizio Corona ha utilizzato il suo account Instagram per esprimere il suo punto di vista. “Faccio inchiesta su fatti di cui ho esperienza diretta. Ho il diritto di raccontare,” ha affermato. Nonostante le critiche e le sanzioni, Corona ha vantato il successo della sua nuova puntata di “Falsissimo Il Prezzo del Successo”, che ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Le conseguenze legali

Corona è stato costretto da un giudice a rimuovere contenuti diffamatori relativi a Signorini dai suoi canali social. Nonostante questo, ha promesso di continuare a discutere di altri aspetti del “sistema Mediaset”, parlando di figure come Maria De Filippi e Gerry Scotti, senza menzionare direttamente il suo avversario.

In un video recente, ha dichiarato: “Se non vinco l’appello, porterò la mia denuncia direttamente in Parlamento.” Questa affermazione ha sollevato preoccupazioni su una possibile escalation della situazione.

Il futuro del Grande Fratello

La controversia ha sollevato interrogativi anche sul futuro del Grande Fratello. Si vocifera che Mediaset potrebbe decidere di annullare o rinviare l’edizione programmata per marzo a causa delle ripercussioni legali. Fonti interne affermano che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che si stanno ancora effettuando valutazioni.

Le posizioni di Signorini e delle piattaforme web

Nel frattempo, Signorini ha intrapreso azioni legali contro giganti del web come Google, accusandoli di non rimuovere contenuti diffamatori. I legali di Signorini hanno affermato che le risposte da parte di Google sono state inadeguate e hanno richiesto che la situazione venga affrontata con maggiore serietà.

