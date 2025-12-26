Fabrizio Corona e Marysthell Polanco svelano un clamoroso scandalo a Mediaset

Il mondo del gossip ha registrato un nuovo colpo di scena con le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona. Durante il primo episodio di Falsissimo, programma di inchiesta dedicato a figure pubbliche come Alfonso Signorini, Corona ha lanciato accuse gravi nei confronti di Marysthell Polanco. Secondo quanto affermato da Corona, la Polanco avrebbe adottato comportamenti discutibili per ottenere una posizione all’interno di Mediaset, insinuando che fosse disposta a “fare la gentile con tutti”.

La risposta di Marysthell Polanco

La reazione della Polanco è stata immediata. Non solo ha smentito le affermazioni di Corona, ma lo ha fatto in modo decisamente teatrale. Durante un incontro faccia a faccia con l’ex re dei paparazzi, Marysthell ha dichiarato: “Io sono una che va direttamente da Dio senza passare dai Santi”. Queste parole, cariche di significato, sottolineano la sua integrità e la sua determinazione a non compromettere i propri valori per una carriera televisiva.

Un messaggio provocatorio

Con la sua affermazione, la Polanco ha voluto chiarire di non avere bisogno di ricorrere a stratagemmi per emergere nel mondo dello spettacolo. “Secondo te Fabrizio, se io sono da Dio, che lo prendo da sotto, cosa vado a fare a Mediaset a fare la gentile con il cameraman, il produttore o il regista? Sono da Dio!” ha aggiunto, evidenziando così il suo rifiuto di scendere a compromessi.

Un nuovo scandalo in arrivo

In un contesto di tensione crescente, Marysthell Polanco ha rivelato, tramite i social media, che a febbraio uscirà un nuovo scandalo a Mediaset in concomitanza con la pubblicazione del suo libro. Le sue affermazioni sono state avallate da Fabrizio Corona, il quale ha insinuato che l’uscita del libro rappresenterà solo la punta dell’iceberg. \”Questo serve perché fra poco, a febbraio, esce la bomba e altro che questa puntata, racconteremo qualcosa di più sostanzioso (e sono affari vostri)\” ha dichiarato, accrescendo l’attesa e la curiosità riguardo ai contenuti del suo prossimo progetto.

Prossimi obiettivi di Corona

Fabrizio Corona ha dimostrato di avere esperienza in questo tipo di operazioni. È noto per il suo stile audace e provocatorio, attraverso il quale ha rivelato dettagli scottanti su celebrità come Fedez e Francesco Totti. La sua strategia si fonda sul colpire i “pesci grossi” del panorama televisivo italiano. La collaborazione con Marysthell Polanco potrebbe rivelarsi un’ulteriore mossa astuta per attirare l’attenzione del pubblico.

Le reazioni del mondo dello spettacolo

Il clima teso ha attirato l’attenzione di diverse personalità dello spettacolo. Milo Coretti, ex vincitore del Grande Fratello, ha commentato la vicenda tramite un post sui social, suscitando ilarità e incredulità tra i follower. Anche Alfonso Signorini, direttamente coinvolto nella situazione, ha scelto di mantenere il silenzio, delegando la gestione della questione ai suoi legali.

Le dichiarazioni di Signorini

Alfonso Signorini, pur non rispondendo direttamente alle accuse mosse da Fabrizio Corona, ha espresso il suo dispiacere riguardo alla situazione. Ha dichiarato di aver affidato tutto il materiale ai suoi avvocati, lasciando intendere che la questione potrebbe svilupparsi ulteriormente. Ciò comporta possibili ripercussioni legali per chi ha diffuso tali accuse.

Il panorama del gossip italiano si prepara a un periodo di intensa attesa per l’uscita di nuove rivelazioni. Con Fabrizio Corona e Marysthell Polanco al centro dell’attenzione, non mancheranno colpi di scena nei prossimi mesi.