L’intervista esclusiva di Fabrizio Corona e Sara Barbieri al settimanale Chi rivela nuovi dettagli su una delle coppie più discusse degli ultimi tempi, soprattutto dopo la nascita del piccolo Thiago Corona.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si raccontano dopo la nascita di Thiago

“Mi sa che ci siamo raddrizzati tutti e due. L’arrivo di questo bambino ha riallineato i pianeti”, così Sara Barbieri, commenta per la prima volta sulle pagine di Chi la nascita del piccolo Thiago e il suo rapporto con Fabrizio Corona.

Sebbene il passato resti impresso nelle loro vite, la coppia ha trovato nella nascita di Thiago una spinta per superare le difficoltà personali: da un lato Sara, con i disturbi alimentari, e dall’altro Fabrizio, con i problemi legali. Il piccolo è nato lo scorso 21 dicembre e, a tal proposito, l’ex re dei paparazzi si dice entusiasta del bambino e del momento magico che sta vivendo.

“È un bambino fortunatissimo, ha un mondo di affetti fra Sara, che è una mamma fantastica, i genitori di lei, mio fratello piccolo e la sua fidanzata, le persone che lavorano con me da sempre. Quando è nato Carlos era tutto diverso, mio padre è morto quattro anni dopo, io sono finito nei guai, ora ho cinquant’anni, un mio equilibrio”.

Oggi, per Fabrizio, la famiglia occupa il primo posto nella sua vita. Tra i suoi progetti per il futuro ci sono un matrimonio, forse, e un secondo figlio. Tuttavia, non ritiene che fare piani a lungo termine sia una priorità. A tal proposito, aggiunge:

“Chissà, staremo insieme altri quattro, cinque anni poi ci lasceremo”.

L’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri

La notizia dell’amore tra i due ha suscitato numerose critiche, soprattutto a causa dei ventisei anni di differenza. Tuttavia, loro non sembrano considerare questo aspetto come un problema rilevante o un ostacolo:

“Gli anni sono l’ultima cosa, Fabrizio è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. È sempre contento, coinvolgente e ti dà forza in tutto”, dichiara Sara Barbieri.

I suoi genitori non erano contenti quando hanno scoperto che la loro figlia, poco più che ventenne, stava con uno dei personaggi più chiacchierati di sempre, ma ora per la madre l’ex re dei paparazzi è intoccabile.

Fabrizio Corona e i problemi con la giustizia

Nonostante i tanti problemi legali, Corona non rimpiange il passato e si considera una persona cambiata: