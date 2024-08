Giovedì 8 agosto Carlos Maria Corona ha festeggiato il compleanno per i suoi 22 anni. Le foto condivise sui social testimoniano i festeggiamenti con il papà Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri. Tuttavia, l’assenza della mamma Nina Moric non è passata inosservata.

Carlos Corona e il compleanno

Poco più di un anno fa Fabrizio Corona, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, aveva parlato della malattia del figlio, la psicosi transitoria acuta. Per questo motivo sta compiendo un percorso comunitario che durerà almeno fino a gennaio. Tuttavia, per il giorno del suo compleanno ha avuto un permesso per trascorrere alcuni giorni a casa.

Le foto condivise sui social mostrano i festeggiamenti in un ristorante in vacanza in Sicilia, ma la mamma Nina risulterebbe assente.

Il post social di Nina Moric

Nina Moric si è sfogata sui social, ma al momento non sappiamo il motivo per il quale l’ex modella croata non fosse presente:

“Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l’amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno. Ma l’amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai. Amore mio, oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno. Un giorno che va celebrato. Ma io ti celebro tutti i giorni”.

Inoltre, la mamma di Carlos, ha aggiunto:

“Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato. Fa troppo male.Tua mamma, Nina.”

La dedica di papà Fabrizio Corona

“Auguri Carlos Maria. Per sempre insieme, fino alla fine dei miei giorni”, ha scritto l’ex re dei paparazzi ad accompagnare alcuni video e foto con il neo 22enne.