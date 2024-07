Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, soffre di una patologia per cui è in cura in una comunità.

Figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric sta male: di cosa soffre

Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, soffre di psicosi transitoria acuta e per questo si sta curando in un centro di salute mentale. Il re dei paparazzi si sta godendo le vacanze insieme alla fidanzata Sara Barbieri, in dolce attesa, ma il suo pensiero è sempre per il figlio Carlos, nato nel 2002 dal matrimonio con Nina Moric. Il giovane al momento si trova in comunità, e deve rimanere lì fino al prossimo anno.

“Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio” ha dichiarato Fabrizio Corona al settimanale Chi.

Il rapporto tra Sara Barbieri e Nina Moric

Fabrizio Corona ha assicurato che il figlio Carlos ha un ottimo rapporto con la sua compagna Sara Barbieri e che è molto contento che sta per arrivare un fratellino, che nascerà a dicembre. Per quanto riguarda Nina Moric, l’ex re dei paparazzi ha precisato che non sa esattamente come stia, ma che per lui è importante come si comporta con lui e con il figlio. “Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente” ha aggiunto Fabrizio Corona.