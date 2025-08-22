Il Garante della privacy ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere dal web gli audio privati tra Raoul Bova e Martina Ceretti. Ecco come ha reagito l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona rimuove gli audio di Raoul Bova ma sfida il Garante della privacy

Dopo il provvedimento da parte del Garante della privacy, che ha ordinato a Fabrizio Corona di togliere gli audio di Raoul Bova da YouTube e Instagram, c’era da aspettarsi la reazione dell’ex re dei paparazzi che è stata piuttosto duro.

Corona ha sì rimosso tutto ma poi ha pubblicato delle storie su Instagram mostrando tutto il suo disprezzo. In una storia se l’e presa proprio col Garante della privacy: “un tale Garante della Privacy, istituto costituito nel 2018 e che non ha nulla a che vedere con il Codice Civile o il Codice Penale, su ordine del circolino milanese, ha ordinato al nostro programma la rimozione del video di Raoul Bova. Non ci fermeremo davanti a un provvedimento insulso che, senza processo, istruttoria o approfondimento, impone la rimozione di un contenuto salvo poi consentire un’opposizione formale. Ma questa è l’Italia.” Poi se l’è presa anche con l’avvocato di Bova, l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace: “ci vediamo tra un mese, quando la puntata verrà ripristinata su YouTube. E se dovessi riuscire a portarmi in tribunale col babbo di mi****, vedrai come ti insegno la legge.”

Fabrizio Corona: rivelata la nuova fiamma di Raoul Bova

Su Instagram, oltre a prendersela con il Garante della Privacy e con l’avvocato di Raoul Bova, Annamaria Bernardini De Pace, Fabrizio Corona ha anche rivelato il nome della presunta nuova fiamma dell’attore romano: “dopo la puntata, abbiamo raccolto testimonianze di più di dieci donne con cui avrebbe avuto rapporti negli ultimi quattro anni”, includendo anche una certa Flaviana Basta, con cui avrebbe avuto una relazione di tre anni “documentata da chat e audio.“ Corona asserisce anche che in questo caso avrebbe l’approvazione della donna.