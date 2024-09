Fabrizio Corona: "Stefano De Martino? Deve ringraziare me per il successo"

Fabrizio Corona ha lanciato una frecciatina al vetriolo a Stefano De Martino. A detta dell’ex re dei paparazzi, se il conduttore napoletano ha avuto successo è solo merito suo.

Fabrizio Corona, frecciatina a Stefano De Martino

Ospite del podcast Mondo Cash, Fabrizio Corona ha sganciato una frecciatina a Stefano De Martino. I due in comune non hanno nulla, se non il fatto che entrambi hanno avuto una relazione con Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi si è limitato ad una love story, mentre il conduttore napoletano l’ha sposata e c’ha fatto un figlio.

Le parole di Fabrizio Corona

Parlando dell’ottimo debutto di Stefano De Martino come conduttore di Affari Tuoi, Fabrizio Corona ha esclamato:

“È ovvio che deve ringraziare me perché sono finito in galera e Belen ha scelto lui, Emma (Marron, ndr) deve ringraziare Stefano che ha scelto Belen. Tutto quel meccanismo che si è creato. Belen ha dato un’opportunità devastante a Stefano”.

Come al solito, l’ex re dei paparazzi soffre di manie di protagonismo.

De Martino replicherà a Corona?

Corona sostiene che De Martino ha avuto successo per merito suo, soltanto perché la prima volta che è finito in carcere Belen ha scelto di stare con Stefano invece che al suo fianco. Il conduttore replicherà alla frecciatina? Molto probabilmente no, come ha già fatto in passato quando Fabrizio ha provato a stuzzicarlo.