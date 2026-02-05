Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni: memoria e affetto per il volto buon...

Fabrizio Frizzi, amato da colleghi e telespettatori, continua a vivere nel ricordo di chi ha condiviso con lui amicizia, lavoro e momenti.

Fabrizio Frizzi, icona di gentilezza e professionalità televisiva, avrebbe compiuto 68 anni oggi, giovedì 5 febbraio. La sua scomparsa nel 2018 ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della tv italiana, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso le amicizie, gli affetti e i gesti di chi lo ha conosciuto.

Fabrizio Frizzi: un compleanno che diventa memoria collettiva

La forza del ricordo di Fabrizio Frizzi vive soprattutto nelle relazioni che ha costruito nel tempo. Due i grandi amori della sua vita: Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan. Con quest’ultima, conosciuta nel 2001 durante Miss Italia, nacque prima un rapporto professionale e poi una storia profonda, da cui nel 2013 è nata la figlia Stella, un anno prima del matrimonio. Con Rita Dalla Chiesa, sposata nel 1992, il legame è proseguito anche dopo la separazione, nel segno della stima reciproca. La giornalista ha raccontato il suo dolore con parole rimaste impresse: “La sua leggerezza, il suo amore tenero mi hanno ridato vita”.

Amato per il talento, stimato per l’impegno sociale e ricordato per la sua straordinaria umanità, Fabrizio Frizzi resta un esempio raro di eleganza e rispetto, capace di dimostrare che la televisione può essere grande anche senza alzare la voce.

Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni: il ricordo sincero degli amici di una vita

Oggi, giovedì 5 febbraio, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni, una ricorrenza che ha riacceso il ricordo di uno dei volti più amati della televisione italiana. Scomparso il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale, Frizzi continua a essere ricordato come il simbolo di una tv gentile, capace di entrare nelle case con discrezione e umanità. Non a caso era definito da pubblico e colleghi il “volto buono della tv”.

Nel giorno del suo compleanno, l’affetto non si è fatto attendere: Carlo Conti ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme, accompagnata da un messaggio semplice ma potentissimo, “Buon compleanno amico mio”. Anche Antonella Clerici ha voluto ricordarlo in diretta su Rai Uno, fermando la trasmissione per un momento carico di emozione: “Avrebbe compiuto 68 anni. Lo volevo ricordare perché lui è sempre nel nostro cuore”. Un legame, il loro, celebrato anche sul palco di Sanremo, quando Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti avevano reso omaggio a Frizzi con Un amico in me, brano già interpretato in passato dallo stesso Fabrizio.

