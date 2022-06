Fabrizio Pregliasco su Omicron 5: “Si può arrivare a 100mila contagi”

Le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, tornano ad allarmare gli italiani, secondo l'esperto con Omicron 5 saliranno molto i contagi

Il virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia, Fabrizio Pregliasco, è stato ospite a Rai Radio1, durante la trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’ per parlare, ancora una volta, della variante Omicron del Covid.

Fabrizio Pregliasco e Omicon 5, la parola all’esperto

Cosa accadrà in Italia con la diffusione di Omicron 5? Il professor Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas e docente all’Università Statale di Milano, ha un’idea abbastanza precisa in merito: “Non è una situazione piacevole, dai e dai se riaumentano così i contagi poi ci saranno anche i casi gravi, è un attimo. I contagi ora sono intorno ai 25 mila al giorno? Sono sottostimati, saranno almeno 50 mila.

E si può arrivare anche a 100 mila.” Numeri che, come ricordano spesso gli esperti, sono molto influenzati dal numero di tamponi svolti, al momento molti meno che nei mesi passati.

Pregliasco e l’uso della mascherina

Il virologo è tornato anche a spiegare l’importanza di continuare ad indossare i dispositivi di protezione, soprattutto in alcune situazioni particolari: “Sui mezzi di trasporto mi piacerebbe che si mantenesse l’obbligo, sarebbe utile.

Per la maturità sarei per tenerla agli scritti, agli orali ci si può organizzare. Consiglierei a studenti di tenerla sempre prima degli esami per evitare di contagiarsi prima della maturità.”