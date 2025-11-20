Francesca Fialdini è tra i concorrenti di questa edizione di "Ballando con le Stelle" e dopo un ottimo inizio è stata costretta a fermarsi a seguito di un infortunio occorsogli durante la puntata del 1° novembre ha svelato le sue condizioni ed il futuro nello show condotto da Milly Carlucci. Le c...

Francesca Fialdini è tra i concorrenti di questa edizione di “Ballando con le Stelle” e dopo un ottimo inizio è stata costretta a fermarsi a seguito di un infortunio occorsogli durante la puntata del 1° novembre ha svelato le sue condizioni ed il futuro nello show condotto da Milly Carlucci.

Le costole fanno ancora male, si è deciso per lo stop

Francesca Fialdini è stata intervistata durante la scorsa puntata di “Ballando” ed ha svelato che il passo giusto da fare è stato fermarsi per recuperare correttamente dall’infortunio che ha interessato il piede e le costole della giornalista.

Ha seguito il consiglio del suo compagno d’avventura, il ballerino professionista Giovanni Pernice, accusato all’estero di molestie durante il ballo, solo per aver appoggiato la mano sul costato ferito della Fialdini, che le ha suggerito di mantenere un’ approccio positivo alla situazione che si è verificata.

Ritiro momentaneo, ritorno possibile

Francesca Fialdini ha quindi ammesso di ritarsi dal programma, a questo proposito ha voluto rimarcare come riporta Leggo.it – “Lo stop non è definitivo anche se aver annunciato il ritiro mi ha lasciato molta amarezza”.

Sono arrivati aggiornamenti nella puntata del programma di RaiPlay “Ballando Segreto” dove Francesca ha annunciato di riuscire a camminare anche se le costole fanno ancora male di notte e durante i colpi di tosse.

Il ritorno se arriverà sarà nella fase di ripescaggio e per questo lei si sta preparando al massimo, seguendo le terapie e compiendo i passi necessari per tornare in pista il più presto possibile.