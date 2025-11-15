“Ballando con le Stelle” torna nuovamente a far parlare di sè all’estero e non in modo positivo in particolare a finire nell’occhio del ciclone è ancora una volta il ballerino, GIovanni Pernice, compagno di avventura di Francesca Fialdini, dato che la giornalista fa parte del “roster” dell’edizione 2025.

Giovanni Pernice e l’allontanamento a Francesca Fialdini, il commento di Carolyn Smith

In particolare l’oggetto di discussione è un frame della puntata di sabato scorso dove si vede Francesca Fialdini allontanare la mano di Pernice, un gesto che per il quotidiano britannico The Sun è risultato molesto.

Carolyn Smith è intervenuta, come riportato da Biccy.it a difesa del ballerino e del programma dato che ha voluto spiegare il perché del comportamento della concorrente.

“Aveva dolore alle costole perché si è ferita al piede” questa la frase della presidente di giuria Smith che ha spazzato via ogni dubbio, se mai ce ne fosse stato bisogno, relativamente al comportamento tenuto.

Il The Sun parla delle presunte molestie di Pernice nell’edizione inglese del programma

L’intervento apparso sul The Sun è frutto del passato del ballerino che ha partecipato come maestro a Strictly la versione britannica di “Ballando con le stelle” dove è stato allontanato per il presunto comportamento molesto nei confronti dell’allora partner Amanda Abbington.

In particolare Abbington avrebbe giudicato il comportamento di come violento. Dopo un’indagine ideata dalla stessa BBC Pernice è stato scagionato con la certezza di non aver compiuto alcuna violenza fisica.

In breve è il classico tentativo inglese di screditare la professionalità dei talenti italiani, ancora una volta questo è andato male.