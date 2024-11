“Falla bere”: il video TikTok dell’ex tronista non piace affatto agli utenti. Uno slogan pubblicitario piuttosto opinabile quello usato da Aldo Palmieri, ex di Uomini e Donne, per fare pubblicità sui social al suo locale. Non era la prima volta che l’ex tronista sponsorizzava tramite video sui social il suo bar catanese, il Keep Up.

Il video discutibile su TikTok dell’ex tronista

Stavolta, però, il tronista avrebbe caricato su TikTok un video intitolato: “Come conquistare una donna”, in cui avrebbe detto queste parole: “Perché sedurla quanto puoi sedarla? Falla bere bene”. Ecco che sotto il post piovono le critiche. C’è addirittura chi lo accusa di apologia di reato e di istigazione a delinquere. Il punto quindi non è il format, pensato plausibilmente in maniera ironica, ma il contenuto stesso dello slogan.

“Falla bere”, il video TikTok di Aldo Palmieri che gli utenti non hanno apprezzato

“Come può essere che vi devo spiegare tutto io? Falla bere, attenzione, falla bere bene. Valla a prendere, portala qui, falla bere e tu con due drink già sei apposto. Ma lei è già tua“, aveva poi aggiunto Palmieri. Il post è stato poi rimosso dalla pagina del bar. Per pubblicizzare il suo locale, già da tempo era attivo sui social intervistando persone in strada, tirando in ballo fatti della sua vita privata o argomenti divisivi in chiave umoristica. Stavolta invece gli utenti non hanno affatto apprezzato quest’ultima uscita.