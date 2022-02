Famiglia di 5 persone morta di Covid a Enna: nessuno era vaccinato

I membri di una famiglia siciliana, originaria di Enna, hanno deciso di non vaccinarsi: 5 persone sono morte di Covid nel giro di un mese

I membri di una famiglia siciliana, originaria di Enna, hanno deciso di non vaccinarsi: 5 persone sono morte di Covid nel giro di un mese.

Cinque membri di una famiglia di Enna decidono di non vaccinarsi contro il Covid

Cinque componenti di una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, in Sicilia, hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid, ma si sono contagiati.

Papà, mamma e i tre figli, due femmine e un maschio sono morti nel giro di un mese.

La malattia e il decesso del papà 80enne

La prima vittima è stato il padre ottantenne, scomparso a fine dicembre 2021 in casa. Purtroppo inutile il pronto soccors offerto dai sanitari del 118 che hanno raggiunto l’abitazione al complicarsi delle sue condizioni di salute.

La scomparsa del resto della famiglia

Dopo di lui se ne sono andati anche la madre 78enne, e due dei tre figli, rispettivamente di 50 e 55 anni.

L’ultima a morire è stata la sorella di 52 anni, deceduta all’ospedale Umberto I di Enna govedì 3 febbraio, dopo un mese di terapia intensiva.