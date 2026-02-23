Un violento impatto lungo la via Anticolana ha strappato la vita a due coniugi di Piglio e provocato diversi feriti, alcuni trasferiti in elisoccorso; i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto

I fatti

Un pomeriggio ordinario si è trasformato in tragedia lungo la via Anticolana a Anagni.

La collisione, tra quattro autovetture, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre. L’impatto è avvenuto intorno alle 16:30 al km 4 in località Badia.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.

Interventi e soccorsi

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Unità di elisoccorso hanno trasferito i feriti in condizioni più critiche verso strutture ospedaliere della capitale. Le autorità locali hanno coordinato le operazioni di soccorso e gestione del traffico.

Le vittime e i feriti: chi erano e dove sono stati soccorsi

Le autorità locali hanno coordinato le operazioni di soccorso e gestione del traffico. Il bilancio più grave riguarda una coppia residente a Piglio: Giovanni Celletti, 82 anni, e Vincenza Saccucci, 78 anni. I due viaggiavano su una Fiat Punto condotta dall’uomo. Nonostante i tentativi del personale sanitario, i decessi sono stati accertati in loco. Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Feriti trasportati in codice rosso

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nell’abitacolo con i due anziani si trovava la figlia, una donna di 56 anni. La donna è stata estratta dalle lamiere e trasferita in condizioni gravissime in ospedale tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Un’altra donna, 54 anni e residente a Fiuggi, alla guida di una seconda Fiat Punto, è stata elitrasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata di Roma. In entrambi i casi i medici hanno segnalato condizioni serie ma, secondo fonti ospedaliere, non immediatamente in pericolo di vita. Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e dinamica.

Le altre vetture coinvolte e la dinamica al vaglio

Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e dinamica. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due vetture oltre alle due Fiat Punto precedentemente citate. Una Toyota era condotta da un 67enne di Aprilia, che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Frosinone. Con lui viaggiavano la moglie, la figlia e una nipotina di 7 anni, tutte illese. Una quarta vettura, guidata da un 52enne di Frosinone, ha subito danni materiali; il conducente è rimasto illeso.

Ipotesi investigative

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza degli eventi. Dai primi rilievi emerge l’ipotesi che una delle auto abbia invaso la corsia opposta, innescando la carambola. Gli inquirenti non escludono che la manovra possa essere stata causata da un malore del conducente. Tutte le ipotesi saranno verificate con l’ascolto dei testimoni e l’analisi dei rilievi sulla scena.

Impatto sulla viabilità e reazione della comunità

Tutte le ipotesi saranno verificate con l’ascolto dei testimoni e l’analisi dei rilievi sulla scena. Sul posto i nostri inviati confermano che la via Anticolana è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. I provvedimenti sulla viabilità hanno provocato rallentamenti e deviazioni del traffico.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e alla rimozione dei detriti. Il personale sanitario ha coordinato i trasferimenti verso i presidi ospedalieri coinvolti. Tra i residenti di Piglio si è diffuso un clima di cordoglio; numerose persone si sono recate sul luogo dell’accaduto per offrire supporto alle famiglie.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle misure per la sicurezza stradale nei tratti critici della rete provinciale. Sono previste verifiche tecniche sui tratti interessati, che saranno integrate dagli accertamenti in corso nell’ambito dell’inchiesta.

Richiami alla prevenzione

Sono previste verifiche tecniche sui tratti interessati, che saranno integrate dagli accertamenti in corso nell’ambito dell’inchiesta. Segnaletica e manutenzione della pavimentazione restano tra gli elementi indicati dagli esperti come prioritari per ridurre il rischio di simili eventi.

Specialisti di sicurezza sottolineano che il concetto di prevenzione stradale comprende anche l’educazione dei conducenti alla gestione di episodi di malore e campagne contro l’eccesso di velocità e la guida in condizioni di affaticamento. Le autorità hanno annunciato che, al termine dei rilievi, saranno rese note ulteriori informazioni sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. Sul posto i nostri inviati confermano che la comunità locale continua a elaborare il lutto, mentre i feriti rimangono ricoverati e le strutture ospedaliere proseguono le cure.