Famiglia nel bosco, i bambini avranno una maestra: chi è e cosa dice la Gara...

Famiglia nel bosco, i bambini avranno una maestra: chi è e cosa dice la Gara...

La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco continua a sollevare interrogativi delicati sul bilanciamento tra tutela dei minori, ruolo della madre e tempi della giustizia. Una nuova svolta riguarda l’istruzione dei bambini: è stata incaricata una maestra che seguirà i tre figli direttamente nella casa famiglia. Dentro la Notizia anticipa chi è l’insegnante scelta

Famiglia nel bosco: la Garante interviene sulla madre

L’ipotesi di un allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi tre figli all’interno della casa famiglia viene considerata con forte preoccupazione dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni. Secondo la Garante, una simile scelta comporterebbe “un ulteriore trauma” per i bambini, già segnati dal distacco forzato dalla loro abitazione nel bosco e dal trasferimento, avvenuto da quasi due mesi, in una struttura protetta di Vasto dove oggi vivono insieme alla madre, che può incontrarli tre volte al giorno.

In una nota ufficiale Terragni parla apertamente di un possibile errore di valutazione: “Deve certamente trattarsi di un fraintendimento”, afferma, ribadendo che “non è infatti immaginabile, qualunque sia l’atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma dopo quello del prelevamento dalla loro casa nel novembre scorso”.

Famiglia nel bosco, arriva la maestra per i bambini. Ecco chi è

Un passo decisivo riguarda ora il percorso educativo dei tre bambini, da sempre uno degli aspetti più critici della vicenda. Come anticipato dal programma Dentro la Notizia, a occuparsi della loro istruzione sarà Lidia Camilla Vallaloro, ex insegnante di Vasto oggi in pensione, chiamata a entrare nella casa famiglia per avviare un programma di alfabetizzazione di base.

La docente ha spiegato di aver accettato dopo un confronto con la dirigente scolastica: “Ho parlato con la preside che mi ha chiesto questo favore. Se si possono aiutare delle creature, si fa. Quando ci sono dei bambini, si cerca di aiutarli”. Il suo intervento sarà mirato soprattutto al recupero delle competenze fondamentali: “Gli insegnerò a leggere e scrivere. Io sono una maestra, è quello che so fare”.

Il nodo della scolarizzazione è stato centrale nella decisione di sospendere la potestà genitoriale di Nathan e Catherine e, dopo aver escluso l’inserimento diretto in una scuola tradizionale, l’arrivo di un’insegnante all’interno della struttura viene considerato un possibile punto di svolta. L’avvio delle lezioni è imminente, come conferma la stessa Vallaloro: “Inizio domani”.