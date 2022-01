Famiglia sterminata dal Covid, prima i nonni e poi il nipote: erano tutti non vaccinati

Ennesima famiglia vittima del Covid: Olga Goffi e Maurizio Ghella, entrambi 90enni, e il nipote di 42 anni Marco Ferrero sono morti. Erano tutti no vax

Ennesima famiglia vittima del covid: Olga Goffi e Maurizio Ghella, entrambi novantenni, e il nipote di 42 anni Marco Ferrero sono morti. erano tutti no vax.

Covid, ennesima famiglia sterminata dal virus

Marco Ferrero era un ascensorista di San Francesco al Campo, in provincia di Torino.

È di Covid morto lo scorso 6 gennaio a soli 42 anni, nonostante conducesse uno stile di vita sano e non avesse patologie pregresse. La stessa sorte è toccata anche ai nonni di Marco, 90enni, Olga Goffi e Maurizio Ghella.

Contagiati anche mentre il padre, attualmente ricoverato in terapia intensiva, e la mamma di Marco,che tuttavia è riuscita a guarire.

Famiglia sterminata dal Covid: erano tutti no vax

L’intera famiglia era no vax ed è stata decimata dal Coronavirus nel giro di pochi giorni, travolta da un’ondata che molto probabilmente il vaccino avrebbe potuto contenere, almeno nelle sue conseguenze più gravi.

A ricordare il giovane Marco c’è anche l’Asd Idea Team, squadra calcistica dilettante in cui militava, che scrive così sui social:

«Purtroppo Marco non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid. Tutta la società vuole esprimere il suo cordoglio e stringersi alla famiglia, nel ricordo di uno splendido ragazzo. Speriamo che oggi tu sia in un luogo privo di sofferenza e che possa riposare in pace».

Famiglia sterminata dal Covid: la situazione in Piemonte

I dati della Regione Piemonte sono sconcertanti: la mortalità dei non vaccinati è 12 volte più alta rispetto a quella dei vaccinati. I no vax, inoltre, occupano quasi l’80% dei posti letto in terapia intensiva.

I dati fanno riferimento al periodo tra il 7 dicembre e il 7 gennaio, in cui ci sono stati 211 decessi per Covid in Piemonte. Le vittime avevano tutte più di 50 anni, e di queste 119 non erano vaccinate.