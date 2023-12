Famosa cantante al timone di Sanremo 2025? Amadeus: "Lei è giusta"

Ospite al podcast di Luca Dondoni, ‘Pezzi: dentro la musica‘, Amadeus ha svelato chi, secondo lui, sarebbe perfetto per prendere il suo posto alla direzione artistica di Sanremo.

Amadeus: la confessione a Luca Dondoni

Quello del 2024 sarà l’ultimo festival di Sanremo condotto da Amadeus e il direttore artistico, ospite al podcast di Luca Dondoni, ha svelato che al suo posto vedrebbe bene una famosa cantante italiana, ossia Laura Pausini.

“Io alla Rai consiglierei una famosa cantante che amiamo tutti. Consiglierei Laura Pausini per il 2025. Perché sarebbe la donna perfetta per quell’evento. Ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è paola Cortellesi, poi conosce bene la musica. A te piacerebbe questa opzione per l’anno prossimo?”, ha dichiarato Dondoni, a cui Amadeus ha risposto: “Hai detto tutte qualità di Laura che sono assolutamente vere e sotto gli occhi di tutti. Ha le carte in regola. Laura è brava, è capace, ma poi è molto credibile, il rapporto con Paola è vero, poi è popolare. Mi piacerebbe da spettatore che ci fosse questa presenza femminile, che trovo giusta“.

La Rai prenderà in considerazione la proposta fatta dal conduttore tv? In tanti non vedono l’ora di scoprirlo.