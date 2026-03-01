Fantasanremo 2026: iscrizioni record e nuove regole per il cambio formazione

Il gioco ispirato al Festival ha superato i 2 milioni di squadre: ecco proroga, modalità di schieramento, bonus dedicati a Peppe Vessicchio e curiosità sulla sigla

Un’idea nata davanti a un caffè in provincia di Fermo è diventata un fenomeno: Fantasanremo corre verso i 3 milioni di squadre iscritte. Nelle fasi finali il ritmo delle registrazioni è schizzato fino a 200.000 adesioni al giorno; per chi è ancora indeciso gli organizzatori hanno deciso una proroga delle iscrizioni fino al pomeriggio di martedì 24 febbraio. Chi invece vuole rivedere la propria rosa potrà farlo soltanto in due finestre precise: venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle 8 alle 20.

La crescita e le scadenze Il progetto, nato in modo informale in un bar, ha conquistato tutto il Paese. Gli ultimi giorni hanno visto un’accelerazione notevole delle iscrizioni: oltre 100.000 al giorno con picchi fino a 200.000. Per gestire l’afflusso è stata concessa la proroga per le registrazioni fino al 24 febbraio; le modifiche alle formazioni sono invece limitate alle due finestre già indicate.

Come si gioca e qual è il budget Ogni squadra è composta da 7 artisti: una formazione titolare di cinque elementi e due riserve. Tra i titolari bisogna nominare anche un capitano. Il budget è fissato a 100 baudi, un tetto che obbliga i partecipanti a bilanciare nomi di richiamo e outsider più economici: la scelta tra stelle costose e scommesse low-cost può decidere la classifica finale.

Quando cambiare la formazione Le uniche occasioni per rivedere schieramenti e capitano sono due: la serata delle cover (27 febbraio) e la finalissima (28 febbraio), entrambe con finestre operative dalle 8 alle 20. Questo meccanismo offre un margine tattico per reagire a imprevisti o a notizie dell’ultimo minuto, ma la finestra ridotta richiede decisioni rapide e pianificate.

Effetti sulle strategie La possibilità di cambiare la rosa all’ultimo momento incide sulle strategie: alcuni manterranno la squadra iniziale sperando nella stabilità, altri sfrutteranno i cambi per inseguire opportunità improvvise. In sostanza, il regolamento spinge a pensare sia a lungo termine sia a scelte reattive nelle ore decisive.

Bonus, premi e sorprese Il gioco ha ampliato i criteri di punteggio inserendo bonus legati ad azioni simboliche e partnership. Tra le novità c’è un omaggio a Peppe Vessicchio: punti aggiuntivi per chi richiama il direttore d’orchestra nel look o nella performance, per esempio con un papillon o un ingresso scenico. Sono previsti anche incentivi collegati alla fondazione Telethon, mentre alcuni premi rimangono volontariamente segreti per mantenere la sorpresa durante il Festival. Questi elementi possono influenzare in modo significativo le manche decisive.

Nuova sigla e vita nell’app Cambio d’abito anche per la colonna sonora: dopo Cristina D’Avena, la sigla di Fantasanremo è affidata a TonyPitony con il brano Scapezzolate, che promette di far discutere per i testi. L’app ufficiale resta il fulcro dell’esperienza: prima nelle classifiche dell’App Store nelle categorie gratuite e intrattenimento, offre un quiz giornaliero sul Festival (20 domande in 100 secondi) e un sistema di trofei e obiettivi che mantiene alto il coinvolgimento.

La community e l’onda delle iscrizioni Dietro i numeri c’è una community attiva che usa il gioco come luogo di confronto e scambio. Il fondatore Giacomo Piccinini parla di Fantasanremo come “il bar di tutti”, sottolineando il passaggio da progetto locale a fenomeno con risonanza nazionale — e non solo. Lo staff conferma che il contatore ha superato i 2 milioni e che nelle ore finali è previsto un ulteriore picco verso i 3 milioni.

Consigli per chi si iscrive all’ultimo minuto Se vi registrate negli ultimi istanti dovrete decidere come spendere i 100 baudi: puntare sui nomi più gettonati (Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini) significa entrare in forte competizione; scegliere interpreti meno popolari ma con possibilità di bonus può invece portare sorprese in classifica. Ricordate le finestre del 27 e 28 febbraio: servono a correggere il tiro, ma non a dilungarsi nelle indecisioni.

Perché continua a piacere Fantasanremo conferma il suo ruolo di appuntamento fisso per gli appassionati del Festival: regole aggiornate, bonus tematici e un’app che stimola la partecipazione quotidiana creano un mix di tattica, curiosità musicale e socialità. Lo staff annuncia aggiornamenti sul numero di iscritti nelle prossime ore: per ora, la festa continua.