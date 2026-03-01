Sanremo 2026, tutto sul debutto: compensi, ospiti e ordine delle esibizioni

Analisi completa sul debutto del Festival: cifre stimate per conduttori e ospiti, ordine dei 30 artisti e come la Rai copre le spese

Il 24 febbraio debutta Sanremo 2026, serata inaugurale che porta sul palco i 30 Big in gara e una serie di ospiti di richiamo. La conduzione è affidata a carlo conti insieme a Laura Pausini. La scaletta alterna esibizioni, momenti di spettacolo e apparizioni speciali.

Dietro le quinte si muovono risorse rilevanti: i compensi ai protagonisti, i rimborsi organizzativi e gli incassi pubblicitari definiscono l’assetto economico della kermesse. Per cachet si intende il compenso pattuito per artista o conduttore, mentre i ricavi pubblicitari dipendono direttamente dai dati di ascolto. Dal punto di vista finanziario, l’esito della manifestazione sarà valutato sulla base di questi indicatori e delle contrattazioni con gli sponsor.

I numeri che stanno dietro al Festival

Nell’ultima edizione la spesa dichiarata è stata di 20 milioni di euro, mentre i proventi pubblicitari sono stati pari a 65 milioni. Il dato indica un ritorno economico netto dell’evento nel breve periodo, sebbene la valutazione complessiva debba considerare costi indiretti e ricadute sul settore musicale.

Il regolamento prevede che artisti e case discografiche contribuiscano alle spese. Inoltre, la Rai può concedere contributi specifici per sostenere le partecipazioni, nell’ambito delle proprie politiche di programmazione e promozione culturale.

Come vengono coperti i costi

Oltre alla pubblicità, contribuiscono alla copertura finanziaria sponsor, cessione di diritti e formule di rimborso agli artisti.

I Big non ricevono un compenso tradizionale ma un rimborso spese destinato a produzione, alloggio, staff e costumi. La stima più accreditata è di circa 75.000 euro per ciascun Big.

Per le Nuove Proposte il rimborso è inferiore, coerente con la diversa scala produttiva e contrattuale e con minori oneri logistici.

I compensi stimati per conduttori e ospiti

La Rai non rende pubbliche le cifre ufficiali. Dalle informazioni sulle edizioni precedenti emergono comunque stime affidabili sui compensi destinati alla direzione artistica, alla conduzione e agli ospiti.

La conduzione e la direzione artistica sono state attribuite a Carlo Conti, il cui compenso è indicato intorno a 600.000 euro. Per la co-conduzione di Laura Pausini, pur con smentite ufficiali su alcune voci, le stime si avvicinano a quelle riportate in passato per ospiti fissi: circa 250.000 euro per l’intera manifestazione.

Co-conduttori e superstar

In continuità con la richiesta di maggiore trasparenza sui compensi, i cachet dei co-conduttori restano marcati da forte variabilità. Per nomi come Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Giorgia Cardinaletti, Ubaldo Pantani e Nino Frassica la forbice stimata oscilla tra 25.000 e 40.000 euro a serata. Ospiti internazionali o volti con elevato richiamo mediatico possono negoziare importi superiori, in funzione di disponibilità, esclusività e clausole sui diritti di sfruttamento.

I super ospiti musicali vengono valutati, sulla base delle edizioni precedenti, attorno a 100.000 euro ciascuno per artisti di primo piano come Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Andrea Bocelli o Tiziano Ferro. Dal punto di vista ESG e gestionale, la tendenza è verso formule miste che combinano compensi diretti, sponsorizzazioni mirate e cessione di diritti per migliorare la tracciabilità delle operazioni economiche.

Scaletta e ospiti speciali della prima serata

In continuità con le misure di trasparenza sui compensi e la struttura degli eventi, la prima serata affianca le esibizioni dei 30 Big a interventi non competitivi. Tra gli ospiti annunciati figura Tiziano Ferro come super ospite, chiamato a un momento musicale centrale della serata. La presenza scenica di attori e volti internazionali arricchisce la programmazione televisiva e gli eventi collaterali. Inoltre, la partecipazione di nomi come Can Yaman contribuisce ad amplificare l’attenzione mediatica a livello nazionale e internazionale.

Palco, piazza e iniziative collaterali

La kermesse si estende oltre il teatro: accanto al palco dell’Ariston si svolgono performance in piazza Colombo e installazioni urbane per il pubblico. Il Suzuki stage in piazza ospita performance esterne, con artisti previsti nelle serate di maggior afflusso. Una nave ormeggiata al largo sarà utilizzata come palcoscenico per ulteriori ospiti, mentre presenze costanti come Max Pezzali accompagneranno più serate, garantendo continuità di programma. Dal punto di vista organizzativo, la combinazione tra eventi fissi e iniziative esterne mira a incrementare la fruizione pubblica e la visibilità internazionale dell’evento.

Ordine delle esibizioni: chi canta nella prima serata

Il ordine di uscita influisce sulla percezione dei brani e sulla dinamica della serata. Questa porzione dell’evento conferma l’alternanza di stili e generazioni, seguendo la scaletta ufficiale per garantire varietà e continuità con le iniziative esterne menzionate in precedenza.

Nella prima serata si alternano gli artisti: Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Luché, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez & Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Chiello, Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga, LDA & Aka 7even.

La scaletta rimane soggetta all’ordine comunicato dagli organizzatori; eventuali variazioni saranno riportate nella programmazione ufficiale e nelle note di servizio.

La prima serata non mette in scena soltanto la competizione musicale; rappresenta anche un complesso ingranaggio economico e mediatico. Tra rimborsi spese, stime sui cachet e ricavi pubblicitari, Sanremo 2026 conferma il suo ruolo centrale nella stagione televisiva italiana. L’ordine delle esibizioni rimane un elemento chiave per la percezione dei brani e per la pianificazione commerciale degli investitori. I dati di ascolto e i dettagli economici saranno resi noti nei bollettini ufficiali e nelle successive comunicazioni di Rai e degli organizzatori.