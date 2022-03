Farnesina, la replica del ministero alle minacce della Russia

La Farnesina non ha paura delle minacce della Russia e risponde a tono.

La Farnesina ha dimostrato di non aver paura delle minacce della Russia. In una nota, il nostro ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha comunicato che non si tirerà indietro.

La farnesina risponde alle minacce della Russia

Nella nota si legge che la Farnesina “respinge con fermezza le dichiarazioni minacciose del Direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov, secondo cui eventuali nuove sanzioni nei confronti della Federazione Russa comporterebbero conseguenze irreversibili per l’Italia“.

Si aggiunge inoltre, che l’Italia, insieme agli altri Paesi dell’Unione Europea, continuerà a fare pressione sulla Russia.

Paramonov attacca l’italia citando la Francia

Le minacce del Cremlino sono arrivate oggi, 19 marzo 2022, in tarda mattinata. Paramonov, guidato dal leader russo Vladimir Putin, ha attaccato l’Italia in quanto sa bene della dipendenza economica, soprattutto in campo energetico, tra noi e la Federazione Russa. Queste minacce sono state rivolte a tutti gli Stati europei e agli USA.

Ad attaccare verbalmente la Russia è stato il ministro dell’Economia francese, che ha parlato di “guerra economica e finanziaria totale“. A tal proposito, Parmonov ha dichiarato: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”.