Nel pomeriggio di domenica 29 marzo, un grave incidente stradale ha scosso la zona di Leno, nel Bresciano, dove un giovane motociclista ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo in via Leonardo Da Vinci. L’episodio, avvenuto in un tratto periferico immerso nella campagna e privo del coinvolgimento di altri veicoli, si inserisce nel quadro di un sinistro autonomo su cui sono ancora in corso gli accertamenti delle autorità.

Fatale incidente in moto a Leno: soccorsi, interventi e indagini

La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente tramite il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari coordinati da AREU, con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Brescia. Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di rianimazione, i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Le operazioni di rilievo e ricostruzione sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale di Brescia, che hanno effettuato i sopralluoghi necessari per chiarire con precisione la dinamica. Il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro, come previsto dalle procedure, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali fattori contributivi, tra cui condizioni della strada, visibilità e possibili elementi esterni.

Fatale incidente in moto a Leno, muore giovane di 19 anni: chi era la vittima

Come riportato da Brescia Today, la tragedia ha coinvolto Alessandro Cagnoni, residente a Bagnolo Mella, che nel pomeriggio di domenica 29 marzo ha perso la vita mentre percorreva via Leonardo Da Vinci nel territorio di Leno, in un tratto periferico e circondato dai campi, non lontano dalla frazione di Porzano e nei pressi della Cascina Bellomi. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto, una Kawasaki di colore verde, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva.

Secondo le ricostruzioni iniziali, il motociclista avrebbe urtato il cordolo che separa la carreggiata dalla pista ciclopedonale, un impatto che avrebbe fatto perdere stabilità al veicolo, provocando la caduta e il violento impatto con l’asfalto e successivamente con una recinzione in legno a margine della pista. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli e la dinamica sembrerebbe essere autonoma.