A Sanremo 2026, tra prove, interviste e attesa per il palco dell’Ariston, Ermal Meta ha trovato un modo originale per vivere il Festival: fotografare le persone in città.

Il cantautore, in gara con il brano “Stella Stellina”, si aggira infatti tra le strade della Riviera con una macchina fotografica, catturando volti e momenti spontanei. Non paesaggi o scorci turistici, ma persone comuni, colte nella loro autenticità.

Ermal Meta foto fan Sanremo 2026: perché scatta di nascosto

L’artista ha spiegato che la sua scelta non è casuale.

L’obiettivo è cogliere espressioni genuine, evitando che i soggetti si accorgano di essere fotografati. “Mi piace fotografare i volti quando non se ne accorgono”, ha raccontato, sottolineando come la consapevolezza di essere osservati cambi immediatamente l’intensità dello scatto.

Un approccio quasi “rubato”, ma con un intento artistico preciso: fermare attimi reali, senza filtri né costruzioni.

Ermal Meta foto fan Sanremo 2026: 10 anni dopo il debutto

Questa partecipazione al Festival ha un valore simbolico importante per Ermal Meta. Nel 2026 ricorrono infatti dieci anni dalla sua prima volta da solista sul palco dell’Ariston. Guardandosi indietro, il cantautore parla di crescita e cambiamento: se da una parte resta una certa sensibilità, dall’altra sono aumentate consapevolezza ed esperienza. Un percorso che si riflette anche nel modo in cui vive oggi Sanremo, con uno sguardo più maturo ma ancora curioso.

Oltre alla musica, nella vita di Ermal Meta oggi c’è anche la famiglia. Il cantante è a Sanremo accompagnato da alcuni affetti, anche se non tutti hanno potuto raggiungerlo per impegni di studio. Per lui è il primo Festival da papà della piccola Fortuna, un’esperienza che rende questa edizione ancora più speciale e carica di significato personale.

Ermal Meta foto fan Sanremo 2026: attesa per “Stella Stellina”

Mentre in città continua la sua “caccia fotografica”, cresce l’attesa per l’esibizione sul palco dell’Ariston. “Stella Stellina” anticipa il nuovo album “Funzioni Vitali”, in uscita nei giorni del Festival. Il progetto discografico promette un mix di brani diversi tra loro, con un filo conduttore legato al tema del tempo, tra memoria e trasformazione. Nel frattempo, chi si trova a Sanremo è avvisato: potrebbe finire, senza saperlo, tra gli scatti del cantautore.