FdI, Carcere per atti osceni in luogo pubblico: la proposta di Cirielli

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli firma una proposta di legge che reintegra il carcere per gli atti osceni in luogo pubblico

Fratelli d’Italia per la tutela del buon costume.

Proposta a firma del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli quella di modificare il codice penale ripristinando il carcere per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Contro il degrado morale

L’obiettivo dichiarato nell’illustrazione della proposta depositata alla Camera è «contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività, rafforzando la sicurezza dei cittadini e tutelando la moralità pubblica e il buon costume». Si tratta di una proposta di legge depositata a Montecitorio lo scorso 13 ottobre 2022 – prima, quindi, della formazione del governo – e che non rientra nell’agenda del governo.

A sostegno della proposta si spiega come ratio anche il fatto che «negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza comportamenti degradanti sul territorio nazionale, […] all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori».

+Europa contro la proposta di legge

Frena l’opposizione. Contro la proposta di legge si scaglia il presidente di +Europa Riccardo Magi, che commenta: «A quando l’introduzione della polizia morale? Questo viene da chiedersi leggendo la delirante relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sugli atti osceni depositata dal viceministro di FdI Cirielli», criticando l’immagine del Paese che rischia di passare dalla presentazione della proposta da parte di Cirielli, ovvero un’Italia invasa da persone che vagano denudandosi.

E conclude: «[…] Piuttosto non vorremmo che a Cirielli e ai suoi compagni di partito e di governo possa venire in mente di far passare per atto osceno il bacio tra due ragazze o due ragazzi valutandola come una manifestazione di sessualità che offenda intensamente il loro senso del pudore».