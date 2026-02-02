Home > Cronaca > FdI inchioda la sinistra. L’appello a magistratura e politici dem: “Indag...

FdI inchioda la sinistra. L’appello a magistratura e politici dem: “Indagate i teppisti rossi per tentato omicidio”

L’appello alla magistratura: “Indagate per tentato omicidio”

Gli scontri a Torino scatenano tensioni politiche tra FdI e la sinistra, con richieste di chiarimenti e sicurezza. La città affronta le conseguenze della guerriglia urbana, mentre il dibattito politico si intensifica.

di Pubblicato il

Bignami, Malan puntano l’indice: mentre le opposizioni balbettano, il governo accelera sul Decreto Sicurezza per blindare le divise contro la guerriglia anarchica. I capigruppo di FdI a Camera e Senato chiedono che Piantedosi riferisca in Parlamento. Mollicone a Schlein: “Violenti”? Sono comunisti che vi votano per la tutela delle occupazioni.
Torino non è stata un incidente, ma un segnale.

All’indomani della guerriglia urbana e degli scontri che hanno trasformato la città in un campo di battaglia, il solco tra il Governo e le opposizioni si fa incolmabile. Da una parte, la fermezza di chi chiede tutele per gli agenti aggrediti; dall’altra, l’ambiguità di un centrosinistra che condanna a parole ma sfila fianco a fianco con chi, quel sangue, lo ha versato.

Scontri a Torino: il day after dalla piazza di sangue alle aule della politica

«Tentato omicidio, non semplici violenze» La reazione di Fratelli d’Italia è immediata e durissima. I capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno chiesto ufficialmente che il ministro Piantedosi riferisca d’urgenza in Parlamento. La linea è netta: basta derubricare il massacro di Alessandro Calista a “disordini”. «Chi accerchia un uomo a terra e lo colpisce ripetutamente con un martello sta tentando di uccidere», denunciano gli esponenti di FdI, chiedendo che la magistratura proceda per tentato omicidio. Un monito rivolto anche a quelle toghe troppo spesso “tolleranti” verso i professionisti del disordine. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa dice nel dettaglio la richiesta dei due capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato.