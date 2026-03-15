Una bimba di soli quattro anni è morta in seguito ad un improvviso peggioramento delle sue condizioni e dopo che, a causa dell’improvvisa comparsa della febbre alta, era stata ricoverata e poi dimessa dall’ospedale. La vicenda arriva dalla provincia di Rimini e riguarda una bambina di nazionalità ucraina, deceduta nella mattinata di sabato all’ospedale Infermi. Gli accertamenti sanitari e la probabile autopsia che la Procura di Rimini potrebbe disporre dovranno far luce sulle cause della morte.

Morta una bimba di 4 anni: febbre improvvisa, ricovero e dimissioni. Poi il peggioramento

La piccola è stata colpita da una febbre improvvisa e per questo è stata portata d’urgenza al pronto soccorso. Qui, dopo l’arrivo intorno alle 21.30 di venerdì i medici dell’ambulatorio urgenze pediatriche le hanno somministrato paracetamolo riscontrando parametri vitali nella norma e regolare funzionalità addominale, neurologica, polmonare e cardiovascolare. Come riportato dal Resto del Carlino sono stati effettuati anche esami del sangue e non è emersa la presenza di infezioni. Inoltre dopo la somministrazione del paracetamolo la febbre è scesa rapidamente. Dopo alcune ore in osservazione, dunque, la bambina è stata dimessa uscendo dall’ospedale in buone condizioni cliniche generali alle 00.43.

Il peggioramento improvviso è sopraggiunto nella mattinata di sabato: i genitori hanno contattato il medico dell’emergenza territoriale. L’arrivo al pronto soccorso alle 6.35 dove sono state subito avviate da medico rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso, le manovra di rianimazione. Proseguendo per oltre un’ora prima di dichiararne il decesso. Ora occorrerà chiarire, probabilmente anche con l’aiuto dell’autopsia, cosa sia successo alla bambina.