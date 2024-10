Federica Nargi attualmente non è in casa. Anzi, non è mai presente quanto vorrebbe. Il suo impegno con “Ballando con le stelle” richiede molto tempo. Con le lezioni e le dirette in corso, riesce a passare meno tempo con la sua famiglia e le sue due bambine. Tuttavia, non ci sono problemi. Alessandro Matri è al suo fianco. A definirlo così è proprio Federica, concorrente del programma di Milly Carlucci, intervistata da Novella 2000. «Alessandro è un papà davvero eccezionale, sempre presente e non solo in questo periodo, in cui si dimostra ancora più utile. È un padre esemplare, coinvolto e attento, fa tutto come si deve», spiega.

Matri è un genitore innamorato

non solo di Federica, ma anche delle loro figlie, Sofia e Beatrice: «Devotissimo alle sue bambine, credo che Sofia e Beatrice avvertano poco la mia assenza, non più di tanto, dato che c’è Alessandro che colma il vuoto. Non manca mai all’appello: fa il bagnetto, si lascia pettinare e truccare, poi si occupa di vestirle e prepararle… è davvero fantastico». Grazie al supporto del suo compagno, Federica sta vivendo pienamente l’esperienza di “Ballando”: «Mi accorgo che qui mi sento proprio a mio agio, sono felice. Riesco a staccare la mente da tutto e mi dedico a ciò che amo, il che mi fa sentire bene e allontana le preoccupazioni».