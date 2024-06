Per affrontare il divorzio dalla moglie Chiara Ferragni Fedez avrebbe scelto gli avvocati di Ilary Blasi Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Si tratta dunque della stessa squadra che ha assistito la Blasi nel divorzio dal marito Francesco Totti.

Chiara Ferragni è invece assistita da Daniela Missaglia.

L’ipotesi della separazione consensuale

Chiara Ferragni e Fedez sembrano intenzionati a procedere con la separazione consensuale per il bene dei due figli, Leone e Vittoria. I due infatti vorrebbero evitare scontri in tribunale per tutelare i due bambini. Ora si vedrà se i legali di entrambe le parti riusciranno a procedere in questa direzione e se verrà percorsa la strada del divorzio veloce come è accaduto alla stessa Ilary Blasi.

Gli alimenti chiesti dalla Ferragni

Negli ultimi giorni si è parecchio discusso in merito alla cifra che Chiara Ferragni avrebbe chiesto a Fedez per gli alimenti. Parliamo di numeri notevoli: di ben 40mila euro al mese. La legale della Ferragni, Daniela Missaglia, smentisce però prontamente “le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni”.