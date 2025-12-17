Fedez e Masini: Perché Sono Assenti dalla Copertina di Tv Sorrisi e Canzoni?

La settimana scorsa, il festival della canzone italiana, Sanremo, ha attirato l’attenzione di milioni di fan. In vista dell’evento, i 30 artisti che parteciperanno al Festival si sono riuniti per uno show speciale intitolato Sarà Sanremo. Durante questa manifestazione, i cantanti hanno avuto l’opportunità di presentare i loro brani che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio.

Tuttavia, qualcosa non è andato come previsto.

Il giorno seguente, i cantanti si sono ritrovati dietro il Teatro Ariston per scattare la foto di gruppo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Ma, sorprendentemente, due nomi di spicco erano assenti: Fedez e Marco Masini. Questo fatto ha suscitato curiosità e speculazioni tra i presenti e i fan.

Il racconto di Domenico Marocchi

Domenico Marocchi, un inviato di La Volta Buona, ha raccontato la sua esperienza durante il servizio fotografico. Secondo le sue osservazioni, mentre tutti gli altri artisti erano presenti, egli ha notato la mancanza di Fedez e Masini. Marocchi ha dichiarato: “Ero appostato per tutta la giornata e ho potuto parlare con molti big, ma Fedez e Masini non erano tra loro.”

Le reazioni di Caterina Balivo

La conduttrice Caterina Balivo, visibilmente sorpresa, ha commentato la situazione: “Ma davvero Fedez non ha partecipato al servizio fotografico? Si stanno organizzando per inserirli in un secondo momento, oppure non parteciperanno affatto?” Queste domande hanno alimentato ulteriormente il mistero.

Le rivelazioni di Dagospia

La trama si infittisce con le nuove informazioni fornite da Dagospia. Giuseppe Candela ha rivelato che sia Fedez che Masini avevano già realizzato il loro servizio fotografico in una sede separata e a porte chiuse, la domenica sera precedente. “Hanno scattato la foto senza incontrare gli altri big,” ha spiegato Candela, suggerendo che si trattasse di un favore per il rapper.

Questo approccio ha suggerito l’idea di un Sanremo alternativo, dove i due artisti non si sono mischiati con gli altri partecipanti per motivi non ancora chiari. L’ipotesi più accreditata è che Fedez sia arrivato con il suo jet privato, evitando così il contatto con gli altri artisti.

Il precedente di Fedez

Tuttavia, non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Nella passata edizione del Festival, Fedez aveva già posato da solo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. La sua immagine era stata successivamente ritoccata al computer per sostituire quella di un altro artista, Emis Killa, che si era ritirato all’ultimo minuto.

Il direttore della rivista, Aldo Vitali, ha spiegato: “Avevamo già scattato le foto con 26 artisti, ma a causa di impegni di lavoro, alcuni di loro non hanno potuto partecipare, incluso Fedez.” Questo dimostra che il fenomeno del photoshopping nel mondo della musica è un evento non raro, ma anzi, una prassi consolidata.

Riflessioni finali

La questione riguardante l’assenza di Fedez e Masini nella foto di Tv Sorrisi e Canzoni resta avvolta nel mistero. Le varie teorie e notizie che circolano riflettono le dinamiche complesse del mondo della musica e dello spettacolo. I fan si interrogano se ci sia una strategia dietro questa scelta o se sia stata semplicemente una coincidenza.

Nonostante le speculazioni, l’attesa per il Festival di Sanremo rimane alta, e tutti gli occhi saranno puntati su queste due star, sperando che possano rivelare ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto durante il servizio fotografico.