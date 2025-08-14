Giulia Honegger e Fedez condividono sui social momenti di intimità e dolcezza, tra baci e giornate al mare. Arriva una nuova paparazzata.

Fedez e Giulia Honegger sono stati avvistati da Chi sulla splendida Costa Azzurra, dove hanno trascorso una fuga romantica all’insegna del relax e del lusso. Tra passeggiate sul lungomare, cene panoramiche e momenti di intimità, la coppia ha regalato uno scorcio della loro vita lontano dai riflettori milanesi. Un weekend da sogno che unisce romanticismo, eleganza e la magia della Costa Azzurra.

Fedez e Giulia Honegger: un amore sempre più profondo tra scatti e social

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger, 29enne stilista lombarda dal profilo Instagram per ora riservato, continua a consolidarsi con naturalezza. I post recenti sui social, tra cui uno scatto in bianco e nero che li ritrae in un bacio tra scogli e mare, mostrano un legame sempre più profondo.

Fedez e Giulia Honegger in Costa Azzurra: un weekend tra amore e relax

Fedez si trova in Costa Azzurra per un dj set a Montecarlo, presso il Twiga, locale dell’amico Leonardo Del Vecchio. Prima della serata, il rapper è stato paparazzato da Chi in momenti di grande complicità con Giulia Honegger: abbracci, baci e sorrisi a bordo piscina hanno catturato la loro intimità e allegria.

Arrivato dalla Costa Smeralda con un jet privato, Fedez si gode qualche giorno di relax prima di salire sul palco nelle serate francesi che lo vedranno protagonista. Le immagini esclusive del settimanale mostrano un artista sereno e felice accanto alla nuova fidanzata.