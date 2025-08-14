Il rapper, a Cittanova (Reggio Calabria), non si è limitato a esibirsi: ecco cosa ha detto e fatto.

Fedez è stato ospite della festa dello stoccafisso, evento storico che si tiene a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Sul palco il rapper non si è limitato a esibirsi, ha anche risposto alle polemiche dei giorni scorsi da parte dei giornalisti e, inoltre, è arrivata anche la replica del promotore dell’evento sul cachet.

Fedez alla festa dello stoccafisso: gesto a sorpresa sul palco e risposta alle polemiche

Quest’anno come ospite alla tradizionale festa dello stoccafisso di Cittanova si è esibito Fedez. La sua esibizione è stata preceduta però da diverse critiche da parte dei media, oltre che dalle polemiche relativa al cachet (100mila euro). Dal palco il rapper ha risposto così: “prima di venire qui i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c***.” Fedez, inoltre, ha anche assaggiato per la prima volta lo stocco: “devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero”.

Fedez e la polemica sul cachet da 100mila euro

Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica per il cachet che, secondo indiscrezioni era di 100mila euro, di Fedez per la festa dello stoccafisso, cifra che sarebbe stata pagata dall’azienda Stocco&Stocco. Il promotore dell’evento, Roberto Pregna, ha risposto così: “il cachet è molto più basso, in linea, se non inferiore, a quello di altri rapper meno noti. E comprende solo la prestazione artistica.” Pregna ha detto che il costo di tutto, quindi luci, palco, audio, sicurezza eccetera sono stati confusi con il cachet di Fedez e che inoltre il rapper non avrebbe fatto nessuna richiesta da “star”, se non il minimo per l’accoglienza, il trasferimento e un camper come camerino.