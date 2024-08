Fedez si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna con i figli Leone e Vittoria. E’ proprio ai bambini “arrabbiati” che ha dedicato l’ultimo post social. La domanda sorge spontanea: le sue parole nascondono una frecciatina a Chiara Ferragni?

Fedez: il post dedicato ai figli “arrabbiati”

Ultimi giorni di vacanza in Sardegna per Fedez. Il rapper, prima di tornare alla sua vita milanese, si sta godendo qualche attimo di relax e serenità in compagnia dei figli Leone e Vittoria. E’ proprio ai bambini “arrabbiati” che Federico Lucia ha dedicato un post ambiguo, che a molti è apparso come una frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni.

Leone è arrabbiato e Vittoria gli dà una lezione

Via Instagram, Fedez ha condiviso una carrellata di foto e video che immortalano i figli e alcuni attimi di gioco a tre. In uno dei filmati si vede Leone imbronciato e Vittoria che gli dà una piccola lezione di vita: “Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici“.

Fedez: il post è una frecciatina a Chiara Ferragni?

Possibile che Fedez abbia voluto lanciare una frecciatina a Chiara utilizzando le parole di Vittoria? Ad essere sinceri, sembra abbastanza improbabile. Federico ha voluto semplicemente condividere i momenti speciali che ha vissuto con i figli in Sardegna.