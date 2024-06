La signora Anna Maria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha lanciato una frecciatina a Francesco Facchinetti. Ovviamente, di mezzo c’è il pargolo e le battute poco felici che riceve dall’esplosione del pandoro gate.

Fedez: la mamma contro Francesco Facchinetti

Da quando è esploso il pandoro gate ed è finito il suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è finito al centro di diverse polemiche. Alcune se l’è cercate, mentre altre gli sono piombate addosso in modo del tutto gratuito. Forse è proprio per questo che la mamma, la signora Anna Maria Berrinzaghi, è scesa in campo per difenderlo. A finire nel mirino della donna è stato Francesco Facchinetti.

Cosa ha detto Francesco Facchinetti su Fedez?

Qualche giorno fa, Francesco Facchinetti ha pubblicato una storia in cui prendeva in giro Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni. Il ‘figlio’ dei Pooh, a pranzo con il manager Niccolò Vecchiotti, con il quale è a capo dell’agenzia NewCo, si è rivolto alla peggiore nemica del rapper, la Lucarelli. Ha esclamato:

“Selvaggia, ora farai un libro anche su di noi?”.

La giornalista, neanche a dirlo, ha ricondiviso la storia di Facchinetti.

La replica di Anna Maria Berrinzaghi

A quanto pare, la battuta di Francesco non è piaciuta alla mamma di Fedez, che sempre via Instagram ha replicato a tono. Su uno sfondo arcobaleno, la signora Anna Maria Berrinzaghi ha tuonato:

“Fatti i ca**i tuoi che campi cento anni (cit. Facchinetti)”.

Al momento, il ‘figlio’ dei Pooh non ha replicato alla frecciatina.