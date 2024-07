Nelle ultime ore sono emersi tanti dettagli, veri o falsi, riguardo il ricovero di Fedez. Il chirurgo Marco Antonio Zappa ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

Fedez ricoverato in ospedale: le parole del chirurgo del rapper

Fedez è stato ricoverato a causa di una emorragia interna. Il cantante è tornato a casa e ha spiegato che ha dovuto disdire alcuni impegni professionali. In questi giorni sono circolate diverse voci riguardo il suo ricovero e alcuni hanno sostenuto che il rapper sia stato male in quanto avrebbe abusato di droghe e alcol. Sulla questione ha deciso di intervenire il chirurgo Marco Antonio Zappa, medico che a settembre intervenne d’urgenza sul cantante per un’altra emorragia.

“Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccare. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinanti di cui soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol e droga” ha dichiarato il medico, spiegando che quel sanguinolento “si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta” dopo l’intervento per curare il tumore al pancreas. Le due cose sono collegate, come ha sottolineato il chirurgo, che ha escluso con certezza l’abuso da sostanze come alcol e droga.

Fedez ricoverato in ospedale: riposo e rientro al lavoro

Il medico ha tranquillizzato i fan di Fedez, spiegando che il rapper dovrà riposare per qualche giorno e poi potrà rientrare al lavoro. Il chirurgo ha anche ripetuto ciò che aveva già dichiarato Fedez, ovvero che i sanguinamenti possono manifestarsi anche per via dello stress. “Più stress lavorativo, legato appunto a una professione che prevede un carico di impegni quotidiani anche in orari non consueti. Questo sicuramente può influenzare l’inizio del sanguinamento” ha aggiunto il medico.