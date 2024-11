Ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, Fedez ha affermato di preferire Roberto Vannacci a Elly Schlein, almeno dal punto di vista comunicativo.

La dichiarazione del rapper è stata provocata da Cruciani, che rivolgendosi direttamente a Fedez ha commentato: “Secondo me, tu sei più Vannacciano che Schleiniano”.

La replica dell’artista non si è fatta attendere:

“Ma sì! La Schlein non attecchisce, oggettivamente chi voterebbe la Schlein? Parlo da comunicatore, non mi interessano le tifoserie e non voglio bandiere. Comunicativamente parlando, Vannacci è 10 spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein“.