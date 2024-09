Fedez, esibizione disastrosa a Torrenova: perché ha cantato male?

Nelle ultime ore è diventata virale l’esibizione disastrosa di Fedez a Torrenova, in Sicilia. Il rapper ha voluto rompere il silenzio, spiegando perché ha cantato così male. A quanto pare, la colpa è dell’autotune.

Tramite il suo profilo Instagram, Fedez ha spiegato perché ha cantato male durante la tappa a Torrenova, in Sicilia. L’esibizione è stata a dir poco disastrosa e sui social è diventata virale. In molti hanno criticato il rapper, anche se qualcuno ha comunque apprezzato il suo modo di destreggiarsi sul palco.

Fedez ha commentato così l’esibizione a Torrenova:

“Video viralissimo del giorno, super scoop. Ok, ho cantato di me**a il mio singolo ieri ad una data. Prima di tutto specifico che non ho mai preteso di essere Celine Dion, non lo sono mai stato e non l’ho mai detto. Però in questo non è che ho cantato male perché non c’era l’autotune… probabilmente l’avrei cantata male anche solo senza l’autotune”.