Feltre dice addio a Luigi, il cane-postino del lockdown che con lo zainetto sul dorso portava generi di prima necessità alla madre della sua umana

La città di Feltre dice addio all’ennesimo esempio di carica d’amore degli animali, addio a Luigi, il cane-postino del lockdown che nel periodo più buio della pandemia in provincia di Belluno aveva fatto la spola fra casa della sua padrona e quella della di lei madre per portare all’anziana generi di prima necessità ed il giornale.

Questo senza farla incorrere nel rischio di contagiarsi o di violare le regole anti covid della zona rossa.

Addio di Feltre a Luigi, il cane-postino che in zona rossa portava la spesa

E Luigi era così, legato a quell’immagine iconica che gli era valsa il Premio fedeltà 2020 di San Rocco di Camogli: zainetto sul dorso, aria spiccia e marcetta veloce. Il cane diventato idolo di tutti ed anche del presidente della Regione Veneto Luca Zaia è morto a 12 anni dopo una vita passata al fianco della sua umana, Maria Beatrice Buzzat.

L’addio a Luigi, il cane-postino di Feltre, della signora Maria Beatrice

La donna, come riporta il Gazzettino, è inconsolabile: “Eravamo fratello e sorella. Dovevamo andare a fare la spesa. Ho visto che era a terra in fondo al giardino, sono corsa da lui e l’ho subito preso in braccio. Faceva fatica a respirare e non aveva più forze”.

L’ultimo gesto di affetto prima dell’addio di Feltre a Luigi, il cane-postino

Poi la mesta chiosa della donna: “Era un peso morto, ma nonostante questa condizione è riuscito ad alzare la testa e ad appoggiarla sulla mia spalla.

Non so davvero come abbia fatto. Poi ha alzato gli occhi verso di me”.