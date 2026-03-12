Daniela Zinnanti, 50 anni, è l’ennesima vittima di femminicidio. Uccisa a coltellate dall’ex compagno a Messina martedì sera. A parlare è il fratello della vittima, Roberto.

Femminicidio Daniela Zinnanti: uccisa a coltellate dall’ex compagno

Daniela Zinnanti è stata uccisa con decine di coltellate dall’ex compagno a Messina martedì sera, nel quartiere Lombardo. L’omicida, Santino Bonfiglio, 67 anni, è stato fermato e portato in carcere e ha confessato il delitto. L’uomo, prima dell’arresto, era a casa ai domiciliari ma senza braccialetto elettronico, per reati contro la persona, violenza e minacce. Questo è quello che hanno fatto sapere gli inquirenti. Bonfiglio dunque, per uccidere Daniela, ha violato i domiciliari, a cui era stato sottoposto dopo la seconda denuncia da parte della vittima. Il gip aveva disposto il braccialetto elettronico, che però non era disponibile, ma non aveva vincolato la misura cautelare all’obbligo dell’uso dello strumento elettronico. Ecco ora lo sfogo del fratello di Daniela.

Femminicidio Daniela Zinnanti, il dolore del fratello: “Tragedia annunciata”

Roberto, il fratello di Daniela Zinnanti, ennesima vittima di femminicidio, si è sfogato contro i giornalisti, puntando il dito contro chi avrebbe potuto fare qualcosa, parlando infatti di “tragedia annunciata.” Ma ecco le parole del fratello: “come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella. Più volte io e i miei altri cinque fratelli avevamo detto a Daniela di lasciare quell’uomo violento e di non avere più rapporti con lui. L’ultimo volta, dopo l’ennesima denuncia, e dopo che l’aveva mandata in ospedale con 7 costole rotte, si era decisa a chiudere definitivamente i rapporti con questa persona che però non si dava per vinta. Un altro femminicidio annunciato.”