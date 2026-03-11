Un nuovo caso di femminicidio ha scosso la città di Messina nella serata del 10 marzo. Una donna di 50 anni è stata uccisa nella sua abitazione con decine di coltellate. Per l’omicidio è stato fermato l’ex compagno della vittima, un uomo di 67 anni, che durante l’interrogatorio avrebbe confessato il delitto.

Femminicidio a Messina: 50enne uccisa a coltellate in casa, chi era la vittima

Nella serata di martedì 10 marzo una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo di Messina, nella zona compresa tra Provinciale e la chiesa di San Giacomo. La vittima sarebbe stata colpita con numerosi fendenti da un’arma da taglio, probabilmente un coltello.

Il corpo sarebbe stato scoperto dalla figlia della donna che, davanti alla scena, ha accusato un malore ed è stata accompagnata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento per raccogliere elementi utili alle indagini.

Femminicidio a Messina: 50enne uccisa a coltellate in casa, fermato l’ex compagno

Come riportato dall’Ansa, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rapidamente concentrato l’attenzione sull’ex compagno della vittima, Santino Bonfiglio, 67 anni. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e dotato di braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona, è stato condotto in Questura e interrogato a lungo alla presenza del suo legale.

Durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stato successivamente trasferito in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, Bonfiglio si sarebbe recato a casa della donna con l’intenzione di parlare e forse tentare una riconciliazione, ma dopo essere stato respinto avrebbe reagito violentemente, aggredendola con un coltello e colpendola ripetutamente.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica del delitto.