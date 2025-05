Femminicidi in Italia: un dramma che non si ferma

Un mese di tragedie

Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a un aumento preoccupante dei femminicidi, un fenomeno che sembra non avere fine. Solo un mese è passato dal brutale omicidio di Chiara Spatola, assassinata insieme al fidanzato, e ora ci troviamo a piangere la morte di Fernanda Di Nuzzo, accoltellata dal marito a Grugliasco.

Questi eventi tragici non sono isolati, ma rappresentano un trend inquietante che colpisce il nostro paese, lasciando dietro di sé famiglie distrutte e una società in stato di shock.

Il caso di Fernanda Di Nuzzo

Fernanda, assistente educativa in una scuola di Torino, è stata vittima di un’aggressione mortale avvenuta nel pomeriggio di ieri. Durante una lite, il marito ha impugnato un coltello e l’ha colpita ripetutamente all’addome. La scena si è svolta davanti alla figlia della coppia, una giovane donna con sindrome di Down, che ha assistito impotente all’orrendo atto di violenza. Nonostante i tentativi di soccorso, Fernanda è arrivata in ospedale in condizioni disperate e, dopo un intervento chirurgico, è deceduta. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità di Grugliasco, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto per la vittima.

Un problema sociale radicato

Il femminicidio non è solo un crimine, ma un sintomo di una cultura che continua a tollerare la violenza contro le donne. Le statistiche parlano chiaro: ogni anno, centinaia di donne perdono la vita a causa di violenze domestiche. Le istituzioni stanno cercando di affrontare il problema, ma le misure adottate fino ad ora sembrano insufficienti. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato l’urgenza di intensificare gli sforzi per combattere la violenza di genere, evidenziando che la vita di Fernanda si aggiunge a quella di molte altre donne vittime di femminicidio. È fondamentale che la società si mobiliti per creare un ambiente in cui le donne possano sentirsi al sicuro e protette.