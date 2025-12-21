Femminicidio a Cava de' Tirreni: la storia di Anna Tagliaferri

Un femminicidio ha colpito Cava de' Tirreni, con la morte di Anna Tagliaferri e il tragico gesto del compagno.

Una tragica storia di violenza ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, una cittadina in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni, Diego Di Domenico, ha accoltellato la sua compagna, Anna Tagliaferri, imprenditrice e proprietaria di una storica pasticceria, prima di compiere un gesto estremo lanciandosi dalla finestra dell’appartamento.

Questo evento ha scosso profondamente la comunità locale, già in stato di shock per la gravità della situazione.

La dinamica dell’incidente

Intorno alle 16:30, l’aggressione si è consumata in via Ragone. Anna, 40 anni, è stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina dal suo compagno, il quale ha anche ferito la madre della vittima, intervenuta nella speranza di difendere la figlia. Le ferite riportate da Anna sono state fatali, e dopo essere stata trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo.

Il coraggio della madre

La madre di Anna, 75 anni, ha cercato di fermare l’aggressione, ma il coraggio non è bastato a evitare il tragico epilogo. La donna ha subito gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà fondamentale per le indagini condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno cercando di ricostruire con accuratezza i dettagli di questa drammatica vicenda.

Reazioni della comunità e delle autorità

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha espresso il suo profondo sgomento per l’accaduto attraverso un post sui social media. Ha comunicato che le celebrazioni natalizie in programma sono state sospese, in segno di lutto per la tragica perdita di Anna, una figura rispettata e benvoluta nella comunità. Solo un mese fa, Anna era stata premiata per il suo contributo all’eccellenza dolciaria della sua pasticceria, la Pasticceria Tirrena, un simbolo di tradizione e qualità della zona.

Il femminicidio come un fallimento collettivo

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, ha commentato l’orribile evento, definendolo un fallimento collettivo della società. Ogni caso di femminicidio rappresenta una sconfitta per tutti, e la sua dichiarazione ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione verso la violenza di genere e le misure preventive che possono essere adottate.

Il futuro del caso

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno raccogliendo prove per comprendere appieno i motivi che hanno portato a questa violenza. In particolare, si attendono i risultati dell’autopsia su Anna Tagliaferri, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili per chiarire la dinamica dell’omicidio. Nel frattempo, la comunità di Cava de’ Tirreni è in lutto e si unisce per ricordare Anna, una donna che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi la conosceva.