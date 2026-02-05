La salma di Federica Torzullo sarà restituita ai familiari, che sabato prossimo, 7 febbraio 2026, potranno così darle l’ultimo saluto. I funerali della 41enne si terranno ad Anguillara, nella chiesa Regina Pacis.

Femminicidio Federica Torzullo: sabato 7 febbraio i funerali

Il 9 gennaio scorso Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa con 23 coltellate dal marito, dal quale si stava separando, Claudio Carlomagno.

Il corpo della 41enne è stato ritrovato diversi giorni dopo in un canneto dietro l’azienda del marito ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. La salma della donna sarà dunque restituita alla famiglia, che potrà così darle l’ultimo saluto. I funerali sono previsti per sabato 7 febbraio nella Chiesa Regina Pacis in Piazza San Giovanni Battista ad Anguillara.

Femminicidio Federica Toruzullo: i funerali nella stessa chiesa dove sono state celebrate le esequie dei suoceri

I funerali di Federica Torzullo si celebreranno nella stessa chiesa dove sono state eseguite le esequie dei suoceri, ovvero di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio, i quali non hanno retto la situazione e si sono tolti la vita impiccandosi nella loro abitazione. Ricordiamo che il figlio di Federica e Claudio, di soli 10 anni, è stato affidato ai nonni materni.