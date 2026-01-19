La scomparsa e la tragica morte di Federica Torzullo hanno sconvolto la comunità di Anguillara Sabazia. Durante i dieci giorni di ricerche, le autorità hanno ricostruito le ultime ore della donna, emergendo comportamenti sospetti del marito, poi iscritto nel registro degli indagati e fermato per omicidio aggravato. La vicenda ha rivelato quanto l’apparente normalità della vita familiare potesse nascondere drammi profondi dietro le mura domestiche.

Federica Torzullo: una vita apparentemente perfetta dietro la tragedia

All’esterno, la coppia sembrava vivere una routine impeccabile: casa ordinata, addobbi natalizi ancora al loro posto, una quotidianità senza crepe evidenti. Federica, ingegnere alle Poste, aveva già avviato le pratiche di separazione e l’udienza era fissata, mentre Carlomagno avrebbe raccontato ai carabinieri di un rapporto “normale, con alti e bassi”. Dietro questa facciata, però, si celava una realtà inquietante: l’uomo avrebbe ucciso la moglie, ripulito la scena, sepolto il corpo e perfino utilizzato il telefono della donna per inviare un messaggio depistante alla suocera.

Il fermo di Carlomagno arriva dopo una ricostruzione giudicata incongruente e il rinvenimento di tracce ematiche e biologiche nell’abitazione e sull’auto della coppia. La Procura di Civitavecchia contesta all’indagato non solo l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva, ma anche l’occultamento di cadavere.

Nelle prossime ore è prevista l’autopsia sulla vittima e la richiesta di convalida del fermo; gli inquirenti sono ancora alla ricerca dell’arma del delitto e attendono i risultati degli esami sulle tracce ematiche. Intanto, la comunità di Anguillara Sabazia si prepara a una fiaccolata silenziosa in memoria di Federica, un gesto di vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore, con il corteo che partirà alle 21 dalla piazza del comune attraversando diverse vie del paese.

Federica Torzullo, cos’è emerso sul marito (dopo l’omicidio)

Le ricerche, coordinate dai carabinieri di Anguillara e dal Nucleo investigativo di Ostia sotto la direzione della Procura di Civitavecchia, si sono concentrate sulla sua abitazione e sulla quotidianità della donna, cercando di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. Gli investigatori hanno scoperto tracce di sangue “dappertutto” – in casa, sull’auto, sugli abiti da lavoro e sul mezzo aziendale – che hanno spinto rapidamente a iscrivere nel registro degli indagati il marito Claudio Carlomagno, pochi giorni dopo la denuncia presentata il 9 gennaio.

Con il passare delle ore, l’indagine ha preso una piega drammatica. Il corpo di Federica è stato ritrovato sepolto a circa due metri di profondità in un terreno vicino all’azienda di movimentazione terra del marito, a meno di un chilometro dalla loro abitazione. Questo ritrovamento ha confermato le peggiori ipotesi e ha portato al fermo per omicidio aggravato di Carlomagno, trasferito nel carcere di Civitavecchia.

Le indagini hanno rivelato anche la freddezza dell’uomo nelle ore successive al presunto delitto: testimoni hanno raccontato che la mattina dopo l’omicidio si era presentato al lavoro con apparente normalità, scherzando con i colleghi. Un operaio ha ricordato: “Abbiamo fatto delle misurazioni in giro. Poi ci ha detto: ci vediamo lunedì”. Anche tra i familiari della vittima, Carlomagno ha mantenuto un comportamento impassibile, senza fornire risposte dirette alle domande disperate: “Diccelo se sei stato tu”, gli avevano chiesto, ricevendo solo silenzio.